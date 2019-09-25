Врачи случайно сделали аборт пациентке, которая пришла на плановый осмотр

В Корее в одной из клиник медики перепутали медицинские карты двух пациенток. По ошибке женщине сделали аборт вместо другой девушки.

Женщина, которая пришла на плановый осмотр находилась на шестом месяце беременности.

Врачи и медсестры не уточняли имя пациентки при осмотре и полагались на медицинскую карту, девушку проводили на кресло и ввели наркоз. Когда она очнулась, то обнаружила, что ей сделали аборт. Девушка была в шоке, так как они не планировала избавляться от ребенка и очень ждала его.

Врачи клиники свою вину признали, против них выдвинули обвинения в халатности, они должны будут возместить ущерб пациентке, пишет Eg.ru.