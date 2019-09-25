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25сентября
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сегодня, 15:00 1

Врачи случайно сделали аборт пациентке, которая пришла на плановый осмотр

Врачи случайно сделали аборт пациентке, которая пришла на плановый осмотр
Фото: Daniel Reche с сайта Pixabay

В Корее в одной из клиник медики перепутали медицинские карты двух пациенток. По ошибке женщине сделали аборт вместо другой девушки.

Женщина, которая пришла на плановый осмотр находилась на шестом месяце беременности.

Врачи и медсестры не уточняли имя пациентки при осмотре и полагались на медицинскую карту, девушку проводили на кресло и ввели наркоз. Когда она очнулась, то обнаружила, что ей сделали аборт. Девушка была в шоке, так как они не планировала избавляться от ребенка и очень ждала его.

Врачи клиники свою вину признали, против них выдвинули обвинения в халатности, они должны будут возместить ущерб пациентке, пишет Eg.ru.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Аборт на шестом месяце? Надо России перенять эту практику.

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