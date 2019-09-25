Амурчанам предлагают купить свежие продукты у местных фермеров и садоводов

Жителям Амурской области предлагают купить свежие продукты местного происхождения на ярмарках выходного дня. На прилавках появятся овощи, ягоды, грибы, орехи, домашние соленья, мясо (кроме свинины) и рыбу, мед и продукцию пчеловодства, дикоросы и сухофрукты.

В Бурейском районе сельхозярмарка возобновит работу 28 сентября. Торговые ряды выстроятся на площади в посёлке Новобурейский. В Октябрьском районе ярмарки по продаже саженцев плодово-ягодных культур, кормов, семян, рассады овощей и цветов, а также продукции растениеводства и животноводства проходят на центральной площади села Екатеринославка. В ней участвуют плодопитомники из Поярково, Свободного, Грибского, КФХ, а также ЛПХ в количестве 15-20 хозяйствующих субъектов. Места фермерам и сельхозпроизводителям предоставляются бесплатно.

Серышевский район в течение 5 лет проводит подобные ярмарки. Они проходят еженедельно по пятницам на улице Ленина в центре поселка Серышево. Здесь сельхозпроизводителям предоставляется 15-17 торговых мест.

Садоводы Благовещенского района съезжаются на ярмарку в село Владимировка. Торговля здесь осуществляется на специально оборудованных торговых местах, а также с автотранспортных средств. На ярмарке оборудовано 10 бесплатных мест.

В Циолковском сельхозярмарки проходят на площади МАУ КДЦ «Восток» до конца октября. В них участвуют сельхозпроизводители, предприятия пищевой промышленности, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, гражданин (в том числе гражданин – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством.

На рынке Завитинска торговые точки развернулись с начала июня. В Поярково торгуют сельхозпроизводители и садоводы Михайловского района. На территории рынка им предоставили 15 мест. В выходные дни осуществляется расширенная продажа продуктов питания, в которой принимают участие индивидуальные предприниматели.

На центральном рынке в Сковородине ярмарки выходного дня работают еженедельно по субботам. Здесь открылись 10 торговых точек.

На территории Амурской области функционируют 2 розничных рынка сельскохозяйственной направленности. Это «Амурский крестьянский центр» на 387 торговых мест в Благовещенске и «универсальный» на 174 торговых места в Свободном, сообщает пресс-служба амурского правительства.