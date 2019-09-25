В Поярковском центре «Доверие» ищут особый подход к детям, преступившим закон

В Поярковском центре содействия семейному устройству детей занимаются воспитанием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. На сегодня 10 детей, проживающих в центре, относятся к «группе риска», еще трое состоят на учете в полиции. К юным амурчанам, преступившим закон или склонным к этому, в центре ищут особый подход.

С июля 2018 года центр «Доверие» принимает участие в реализации комплекса мер по организации продуктивной социально-значимой деятельности юных правонарушителей. Всего в центре, устроенном по семейному типу, проживают 53 воспитанника, в возрасте от 3 до 18 лет. В семи группах вместе живут дети разного возраста, часто братья и сестры из одной семьи. Особое внимание в центре уделяют детям, которые уже совершили правонарушение, либо склонны к противоправным действиям.

Уже почти год в центре «Доверие» работает военно-патриотический клуб «Патриот», спортивный клуб «Богатырь», а также школа юных фотографов. Основные формы работы с детьми – лекции, тренинги, спортивно-оздоровительные мероприятия, показ видеороликов, социальной рекламы, организация соревнований.

В центре отмечают, что важным направлением в работе с несовершеннолетними, особенно состоящими на различных видах учета, является военно-патриотическое воспитание. Занятия в клубе «Патриот» проходят каждую неделю и являются профилактикой правонарушений, говорят в центре.

На занятиях воспитанники изучают основы военной службы, строевую, огневую, тактическую, медико-санитарную подготовку, гражданскую оборону, историю. В детях здесь хотят воспитать патриотизм и культуру межнациональных отношений.

Кроме этого, при финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе Поярковского центра «Доверие» работает спортивный клуб «Богатырь». Занятия проходят в оборудованном тренажерном зале, а также на уличных тренажерах и скалодроме. Его высота 4 метра. Дети имеют возможность заниматься здесь с декабря.

Как сообщало Амур.инфо, педагогический эксперимент спортивной направленности был призван в первую очередь создать условия, благоприятные для развития личности подростков, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации, а также сформировать в детях интерес к физической активности и здоровому образу жизни.

«В педагогической практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда завоевать доверие подростка становится сложной задачей. К нам попадают сироты, в том числе социальные, чьи родители в силу разных обстоятельств не могут создать для детей необходимые условия, – рассказывала тогда директор Поярковского центра "Доверие" Елена Брусник. – Многие наши воспитанники выросли на улице в буквальном смысле и уже приобрели негативный опыт. Чтобы вернуть детей к нормальной жизни, мы стараемся их чем-то заинтересовать. Надеемся, что с появлением спортивно-развлекательного аттракциона, способного удовлетворить детскую жажду приключений, подростки будут больше времени уделять здоровому образу жизни, а в последствие предпочтут уличным похождениям занятия в спортзале».

«Это возможность развить ловкость, силу, выносливость, почувствовать адреналин. В скалолазании очень выражены творческая, естественная направленность, дети могут самостоятельно выбирать маршрут, учатся принимать решения. Главная цель занятий по скалолазанию – обеспечить досуг трудных подростков», – рассказывала заместитель директора центра по воспитательной работе Виктория Холявка.

С того момента, как в центре появился скалодром, его успели оценить не только воспитанники, но и сотрудники центра. «Наличие скалодрома значительно расширяет возможности нашего учреждения. Занятия по скалолазанию позволяют длительно удерживать интерес подростков к физической активности, обеспечивают оптимальную мышечную нагрузку, интеллектуальное и психологическое развитие, а также социальную адаптацию, кроме того, привлекают детей к популярному виду спорта, включенному в программу Олимпийских игр 2020 года. В отличие от многих других видов спорта, в скалолазании очень выражены творческая, естественная направленность, у ребёнка не ущемляется его воля. Дети часто сами выбирают маршрут, учатся принимать решения», – говорит исполняющая обязанности директор Поярковского центра "Доверие" Татьяна Наумова.

По словам Татьяны Викторовны, занятия в клубах дают детям положительные эмоции. Пожалуй, самые сильные позитивные впечатления этого лета остались у подростков от сплава, участниками которого они стали. В августе этого года 15 воспитанников центра «Доверие» вместе с воспитателями и сопровождающими из общественной организации «Туристы Амура» совершили сплав по Зее. «От Мухинки до моста плыли два дня, у них была стоянка, изучали основы туризма, ночевали в палатках, готовили на костре. Эмоции остались положительные! Мы переживали, что что-то пойдет не так, но все было хорошо, детям все было интересно! Такая у них была школа выживания», – поделилась Татьяна Наумова.

Еще одно направление в работе с трудными подростками – привлечение их к интересному делу, которое впоследствии может превратиться в хобби. Так, в «Доверии» продолжает работу школа трудолюбия «Фотографическое дело». Для проведения занятий в школе трудолюбия была разработана обучающая программа «Юный фотограф». На занятиях воспитанники познакомились с видами и устройством фотоаппаратов, овладевают необходимыми навыками и умениями.

Занятия в школе трудолюбия «Фотографическое дело» способствуют формированию успешной социализации воспитанников и могут помочь в их дальнейшем профессиональном самоопределении, считают в центре.

В целом же привлечение воспитанников к работе клубов и кружков по интересам помогают нормализовать эмоционально-психологическое состояние детей, оставшихся без родителей, переосмыслить отношение к жизни и окружающим людям, сформировать положительные цели и задачи в жизни.

В ближайших планах руководства центра «Доверие» – открыть студию звукозаписи «Голос улиц». А еще воспитанник смогут освоить основы видеомонтажа, web-дизайна и операторского искусства, издательско-полиграфического дела, также в центре развивают садово-огородническое направление.