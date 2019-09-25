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25сентября
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«Пьяная» езда на автомобиле стоила жителю Завитинска 200 тысяч рублей

«Пьяная» езда на автомобиле стоила жителю Завитинска 200 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Завитинский районный суд вынес приговор 49-летнему жителю Завитинска. «Пьяная» езда на автомобиле стоила мужчина крупного штрафа.

Установлено, что в феврале 2017 года амурчанин был признан виновным в управлении машиной в состоянии опьянения. Его наказали штрафом – 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортом на 1 год и 6 месяцев. Постановление суда вступило в силу, однако мужчина не сдал в полицию свое водительское удостоверение, поскольку потерял его, пишет прокуратура Амурской области. С заявлением в полицию об утере удостоверения мужчина также не обращался, в связи с чем срок исполнения и погашения административного наказания не начался.

Не сделав для себя должных выводов, в июле 2019 года амурчанин, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, сел за руль своего авто, будучи нетрезвым. Как результат, он не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования житель Завитинска полностью признал вину. Суд, учитывая обстоятельства, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Его также лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 2 года.

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#Завитинск #происшествия #суды #транспорт

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