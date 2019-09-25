В Тынде теплоснабжающую организацию, взявшую на работу служащего мэрии, оштрафовали

В Тынде организацию ООО «ЖДК-Энергоресурс» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции. Такое решение вынес мировой судья по Тындинскому городскому судебному участку № 2 после проверки прокуратуры.

В октябре прошлого года приказом исполнительного директора ООО «ЖДК-Энергоресурс» на должность специалиста по учету дебиторской задолженности приняли бывшего муниципального служащего администрации Тынды. При этом, в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» уведомление о трудоустройстве в адрес мэрии не направили.

Кроме того, исполнительному директору ООО «ЖДК-Энергоресурс» Тындинский городской прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Начальник отдела кадров организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, сообщает областная прокуратура.