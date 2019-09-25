Амурчанку будут судить за распространение в интернете фото обнаженной подруги

В Свободном следователи передали в суд уголовное дело в отношении молодой жительницы города. Амурчанка будет отвечать за распространение фотографий, которые позорят ее подругу.

Как пишет Gzt-sv.ru, жительница Свободного сфотографировала обнаженной двадцатипятилетнюю девушку и распространила снимки в интернете. Теперь ей грозит наказание в соответствии с частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни). Амурчанка может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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Александр Авдеев