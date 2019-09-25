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25сентября
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сегодня, 14:02 4

Амурчанку будут судить за распространение в интернете фото обнаженной подруги

Амурчанку будут судить за распространение в интернете фото обнаженной подруги
Фото: pixabay.com

В Свободном следователи передали в суд уголовное дело в отношении молодой жительницы города. Амурчанка будет отвечать за распространение фотографий, которые позорят ее подругу.

Как пишет Gzt-sv.ru, жительница Свободного сфотографировала обнаженной двадцатипятилетнюю девушку и распространила снимки в интернете. Теперь ей грозит наказание в соответствии с частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни). Амурчанка может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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#интернет #происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    2 часа назад



    Амурчанка будет отвечать за распространение фотографий, которые позорят ее подругу.



    И кто, простите за нескромность, у нас в комиссии по Этике?

    Что для одних чудовищная порнуха, то для других прелестная обнажёнка, подчёркивающая фигуру.

    PS^ и почему одна подружка фотала вторую подружку обнажённой? это у девочек так заведено? типа как в туалет по двое ходить?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Фото подруги где? А то разговор ниачом и смотреть там не на что.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    лизбы им хорошо было)))

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Теперь все ищут фото. Не было печали)))

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