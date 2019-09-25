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25сентября
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В Амурской области поставщик мазута подал в суд на жилищное предприятие Циолковского

В Амурской области поставщик мазута подал в суд на жилищное предприятие Циолковского
Фото: pixabay.com

В Амурской области индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием признать банкротом муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие в городе Циолковский. Истец заявил, что ему не оплатили поставку мазута на сумму более 19 миллионов рублей.

Индивидуальный предприниматель Владимир Дедик обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением к муниципальному унитарному жилищно-эксплуатационному предприятию ЗАТО Циолковский о признании его несостоятельным (банкротом). Как сообщает пресс-служба суда, требования заявителя обоснованы тем, что он, как поставщик, на основании заключенного с МУЖЭП ЗАТО Циолковский контракта на поставку топочного мазута, осуществил поставку в полном объеме, однако МУЖЭП обязательство по оплате товара не исполнило.

Между сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому установлено, что МУЖЭП ЗАТО Циолковский имеет просроченную задолженность перед ИП Дедик в размере 19 011 849 рублей 25 копеек. Указанную задолженность необходимо выплатить до 1 декабря текущего года.

Как следует из заявления, указанные условия мирового соглашения должник не исполняет. Платежи, предусмотренные утвержденным графиком, не осуществляются. Кроме того, заявитель полагает, что должник совершает действия, направленные на вывод своих активов, которые заключаются в инициированной собственником должника процедуре реорганизации в форме выделения из МУЖЭП ЗАТО Циолковский вновь создаваемого предприятия с передачей последнему активов должника.

Вместе с заявлением о признании МУЖЭП ЗАТО Циолковский несостоятельным (банкротом), было подано заявление о принятии обеспечительных мер. Учитывая наличие риска выбытия у должника имущества, заявитель просит принять обеспечительные меры в виде запрета налоговому органу осуществлять государственную регистрацию реорганизации должника в любых формах, кроме преобразования, и вносить соответствующие записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство индивидуального предпринимателя о принятии обеспечительных мер. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом состоится в Арбитражном суде Амурской области 15 октября.

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#суды #Циолковский

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    1 минута назад

    Да что за хренотень у них там в Циолковском происходит. Бермудский мазутный треугольник.

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