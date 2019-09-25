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25сентября
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сегодня, 13:55 3

Авиакомпания «Якутия» начнет полеты в Санью через Благовещенск

Авиакомпания «Якутия» начнет полеты в Санью через Благовещенск
Фото: Амур.инфо

Авиакомпания «Якутия» с 30 октября откроет новый чартерный рейс из Якутска в Санью (Китай) с посадкой в Благовещенске. Рейсы планируют выполнять еженедельно по средам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-700.

«Время вылета из Якутска в 18:05 (12:05 по Москве), прибытие в Благовещенск в 20:20 (14:20 по Москве). Вылет из Благовещенска в 22:20 (16:20 по Москве) и прибытие в Санью в 03:10 (22:10 по Москве)», – говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

До настоящего времени прямых рейсов из Якутска в Санью не было. До этого города можно добраться лишь с пересадкой в Южно-Сахалинске или Сеуле на самолет другой авиакомпании.

Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700, Boeing-737-800 и Ан-24, пишет «Интерфакс».

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#транспорт

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    прибытие в Санью в 03:10 (22:10 по Москве)» - "Сказочный" рейс. Что делать в Санье в это время? Заселение наверняка в 12 или даже в 14 часов?

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Заселение в отель сразу же по приезду. Получается 7/14 полных дней отдыха.

  • Julia13-13

    Julia13-13
    1 час назад

    Мало народу пострадало в прошлом году от " Призрачного рейса" в Санью Реши и в этом году еще народ кинуть ....

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