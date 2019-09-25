Авиакомпания «Якутия» начнет полеты в Санью через Благовещенск

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Авиакомпания «Якутия» с 30 октября откроет новый чартерный рейс из Якутска в Санью (Китай) с посадкой в Благовещенске. Рейсы планируют выполнять еженедельно по средам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-700.

«Время вылета из Якутска в 18:05 (12:05 по Москве), прибытие в Благовещенск в 20:20 (14:20 по Москве). Вылет из Благовещенска в 22:20 (16:20 по Москве) и прибытие в Санью в 03:10 (22:10 по Москве)», – говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

До настоящего времени прямых рейсов из Якутска в Санью не было. До этого города можно добраться лишь с пересадкой в Южно-Сахалинске или Сеуле на самолет другой авиакомпании.

Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700, Boeing-737-800 и Ан-24, пишет «Интерфакс».