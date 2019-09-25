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25сентября
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сегодня, 13:51 0

Житель Райчихинска до смерти забил своего собутыльника

Житель Райчихинска до смерти забил своего собутыльника
Фото: ysia.ru

Райчихинским городским судом осужден житель города Райчихинска 1964 года рождения к реальному сроку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Преступление было совершено во время распития алкоголя.

В ноябре 2018 года житель города Райчихинска находился по месту своего жительства, где распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе застолья между подсудимым и его знакомым на бытовой почве произошла ссора. В результате преступник начал избивать собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. От полученных травм потерпевший скончался.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично, оспаривая количество нанесенных ударов. Вместе с тем его вина полностью подтверждена материалами уголовного дела, в том числе и заключением независимой экспертизы, проведенной по ходатайству стороны защиты.

При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства, а именно частичное признание вины, состояние здоровья, преклонный возраст. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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