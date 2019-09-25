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25сентября
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сегодня, 13:44 0

В Приамурье скотомогильники передадут на баланс муниципалитетам

В Приамурье скотомогильники передадут на баланс муниципалитетам
Фото: pixabay.com

На заседании в заксобрании Амурской области обсудили проблему сбора и утилизации опасных отходов. Одним из поднятых вопросов стала проблема бесхозности скотомогильников. По данным регионального управления ветеринарии, из 254 зарегистрированных скотомогильников 226 никому не принадлежат.

В настоящее время проводится ревизия и решается вопрос о закрытии неиспользуемых. Остальные необходимо будет привести в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами. Для исключения нарушений предложено наделить полномочиями по содержанию скотомогильников муниципальные образования и параллельно разработать дорожную карту по объектам захоронения останков животных.

По итогам заседания участниками рабочей группы было принято решение проработать проблему детально и через месяц представить конкретные предложения, сообщает амурское управление Россельхознадзора.

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#животные

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