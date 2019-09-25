Масштабный фейерверк прогремит над Амуром в честь дружбы России и Китая

В понедельник, 30 сентября, жители и гости Благовещенска смогут насладиться фейерверком. Такой подарок готовит для жителей двух приграничных городов Народное правительство города Хэйхэ.

В честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем на китайской стороне пройдет ряд торжественных мероприятий, кульминацией которых станет масштабный фейерверк. Несколько сотен залпов украсят небо над городами-побратимами с 20:00 до 20:30. Точка запуска будет находиться на острове Большой Хэйхэ на безопасном расстоянии, сообщает пресс-служба администрации.