Благовещенцам обещают вернуть горячую воду к концу недели

В Благовещенске продолжаются работы по устранению порывов на инженерных сетях. В среду, 25 сентября, бригады АКС работают на двух участках. Все работы необходимо завершить на этой неделе, чтобы в квартиры жителей вернулась горячая вода, и предстоящий отопительный сезон прошел без перебоев, отмечают специалисты.

На участке улицы Трудовой между Амурской и Горького к работам приступили сегодня. Проходящая на данном участке труба была в удовлетворительном состоянии, однако по итогам гидравлических испытаний образовался порыв. Вторая бригада трудится над устранением порыва по адресу улица Горького, 268.

После завершения всех работ дорожное покрытие на этих участках будет восстановлено в полном объеме за счет собственных средств коммунальщиков.

«Добавим, в связи с проводимыми работами с сегодняшнего дня и до их окончания будет ограничено движение по улице Трудовой между улицами Горького и Амурской с полным перекрытием проезжей части. Водителям транспортных средств необходимо выбирать альтернативные маршруты для движения», – сообщили в пресс-службе мэрии.