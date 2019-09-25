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25сентября
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сегодня, 13:20 8

Благовещенцам обещают вернуть горячую воду к концу недели

Благовещенцам обещают вернуть горячую воду к концу недели
Фото: pulse19.ru

В Благовещенске продолжаются работы по устранению порывов на инженерных сетях. В среду, 25 сентября, бригады АКС работают на двух участках. Все работы необходимо завершить на этой неделе, чтобы в квартиры жителей вернулась горячая вода, и предстоящий отопительный сезон прошел без перебоев, отмечают специалисты.

На участке улицы Трудовой между Амурской и Горького к работам приступили сегодня. Проходящая на данном участке труба была в удовлетворительном состоянии, однако по итогам гидравлических испытаний образовался порыв. Вторая бригада трудится над устранением порыва по адресу улица Горького, 268.

После завершения всех работ дорожное покрытие на этих участках будет восстановлено в полном объеме за счет собственных средств коммунальщиков.

«Добавим, в связи с проводимыми работами с сегодняшнего дня и до их окончания будет ограничено движение по улице Трудовой между улицами Горького и Амурской с полным перекрытием проезжей части. Водителям транспортных средств необходимо выбирать альтернативные маршруты для движения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    3 часа назад

    АКС разогнали оптимизировали все ремонтные службы "сетевиков" и что? теперь имеем пару бригад-аварийщиков на весь город?

    До трудовой добирались .. эм...12 дней.

    12 сраных дней только для того. чтобы приехать и начать ремонтировать порыв !!!! Это вообще трэш и угар. щас зимой ещё веселее чую будет.

    с каждым годом всё ужаснее и ужаснее .. и на сколько там лет эта бадяга? на 50 подписали?

    мэра 50 лет из города не выпускать - пусть со всеми "веселится".

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А когда микраху включат?

    Обещали до сегодня закончить, но судя по "активности" на Студенческой, явно не уложатся в оговоренный срок.

  • Karagach

    Karagach
    1 час назад

    OldlordА когда микраху включат?

    Обещали до сегодня закончить, но судя по "активности" на Студенческой, явно не уложатся в оговоренный срок.


    Вот бы тому начальнику что пяткой в грудь себя бил что 25 включат и пятку и причиндалы открутить

  • Karagach

    Karagach
    1 час назад

    А то две недели ничерта там не делали

  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    проголосовали за ЕР?терпите

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Скорпионов

    проголосовали за ЕР?терпите



    При чём тут едро, если не работают ремонтники?



    Может быть стоит их принять в элдэпээр и они за день всё сделают?



    Где твой кукловод, пусть поднимет вопрос, если сможет. )



  • Oldlord

    Oldlord
    52 минуты назад

    Кстати, это не мы выбрали едро, а другие партии провалили выборы в пользу едра!

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    23 минуты назад

    Микраху, видимо, до ноября будут делать судя по активности и масштабу работ

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