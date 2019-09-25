Глава Циолковского своими руками построил игровой комплекс для детей

Фото: ЗАТО Циолковский

В Циолковском провели конкурс на лучший двор и площадку «А у нас во дворе…». Для победителей глава космического города своими руками сделал детский игровой комплекс с горкой, на этой неделе на нем установят и качели.

Конкурс от управления градостроительства, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Циолковский стартовал 10 июня. Участвовать в нем могла любая инициативная группа горожан, проживающих в одном доме или разных домах с общим двором.

Цель конкурса – не только позаботиться о благоустройстве и санитарно-техническом состоянии жилых домов, но и привлечь население к содержанию в чистоте и порядке подъездов, домов, прилегающих к ним территорий, бережной их эксплуатации.

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий собственноручно изготовил для победителей конкурса детский игровой комплекс. Время для создания подарка Сергей Владимирович выделял из своего плотного рабочего графика, тем самым показывая пример жителям, что каждый может сделать что-то хорошее для своего двора и города, сообщает пресс-служба Циолковского.

В итоге победителями конкурса «А у нас во дворе…» были признаны жители дома № 13 по улице Маршала Неделина. «Вопрос об обновлении придомовой территории назрел давно. Дворовая площадка нуждалась в ремонте и обновлении. Поэтому мы, конечно, не могли упустить такую возможность. Заявку подали на участие в конкурсе. Мы очень рады, что наш двор стал победителем!», – поделился старший дома Алексей Трефилов.

Для участия в конкурсе жители своими силами приводили свои дворы в порядок. Во дворе дома-победителя установили турник и подарок от главы – это игровой комплекс, который представляет из себя домик с горкой, на этой неделе на комплексе установят и качели.

«Хотелось бы видеть активность молодежи, ведь благоустройство – дело общее. Можно и нужно брать пример с людей старшего возраста, ведь они небезразличны к тому, что происходит в их доме, как он меняется, что будет сделано в дальнейшем», – заключил глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.