Ольга Бузова прилетела в Благовещенск и намерена «взорвать» в нем (видео)

Фото: instagram.com/buzova86

В Благовещенск прилетела Ольга Бузова. В областном центре у певицы запланирован концерт, а пока она освещает свою поездку в Инстаграме.

«Благовещенск встречает солнышком и почти морозом. Два часа назад, говорят, было нуль градусов. Мы прилетели, слава богу», – поведала певица в видео, записанном в аэропорту города.

По прибытию Ольгу встретили местные поклонники (ранее благовещенцы рассказывали о том, как они подготовились к приезду Бузовой).

Судя по видео в Инстаграме, исполнительница намерена посмотреть достопримечательности столицы Амурской области. В частности, она может посетить городскую набережную. В то же время девушка, скорее всего, не побывает в соседнем Хэйхэ.

Ольга Бузова отметила, что хочет устроить взрывной концерт: «Просто взорвать в Благовещенске».

Выступление Ольги (12+) состоится 26 сентября в Grand Arena Ostrova. Начало – в 19:00. Цена билетов составляет от 1 800 рублей. Справочную информацию можно получить по телефону 99-11-99.

Впервые Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске 27 февраля 2018 года. Тогда он прошел в большом зале Общественно-культурного центра. Нынешний концерт – второй по счету в городе.