Ольга Бузова прилетела в Благовещенск и намерена «взорвать» в нем (видео)
В Благовещенск прилетела Ольга Бузова. В областном центре у певицы запланирован концерт, а пока она освещает свою поездку в Инстаграме.
«Благовещенск встречает солнышком и почти морозом. Два часа назад, говорят, было нуль градусов. Мы прилетели, слава богу», – поведала певица в видео, записанном в аэропорту города.
По прибытию Ольгу встретили местные поклонники (ранее благовещенцы рассказывали о том, как они подготовились к приезду Бузовой).
Судя по видео в Инстаграме, исполнительница намерена посмотреть достопримечательности столицы Амурской области. В частности, она может посетить городскую набережную. В то же время девушка, скорее всего, не побывает в соседнем Хэйхэ.
Ольга Бузова отметила, что хочет устроить взрывной концерт: «Просто взорвать в Благовещенске».
Выступление Ольги (12+) состоится 26 сентября в Grand Arena Ostrova. Начало – в 19:00. Цена билетов составляет от 1 800 рублей. Справочную информацию можно получить по телефону 99-11-99.
Впервые Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске 27 февраля 2018 года. Тогда он прошел в большом зале Общественно-культурного центра. Нынешний концерт – второй по счету в городе.
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