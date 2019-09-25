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25сентября
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сегодня, 12:47 8

Ольга Бузова прилетела в Благовещенск и намерена «взорвать» в нем (видео)

Ольга Бузова прилетела в Благовещенск и намерена «взорвать» в нем (видео)
Фото: instagram.com/buzova86

В Благовещенск прилетела Ольга Бузова. В областном центре у певицы запланирован концерт, а пока она освещает свою поездку в Инстаграме.

«Благовещенск встречает солнышком и почти морозом. Два часа назад, говорят, было нуль градусов. Мы прилетели, слава богу», – поведала певица в видео, записанном в аэропорту города.

По прибытию Ольгу встретили местные поклонники (ранее благовещенцы рассказывали о том, как они подготовились к приезду Бузовой).

Судя по видео в Инстаграме, исполнительница намерена посмотреть достопримечательности столицы Амурской области. В частности, она может посетить городскую набережную. В то же время девушка, скорее всего, не побывает в соседнем Хэйхэ.

Ольга Бузова отметила, что хочет устроить взрывной концерт: «Просто взорвать в Благовещенске».

Выступление Ольги (12+) состоится 26 сентября в Grand Arena Ostrova. Начало – в 19:00. Цена билетов составляет от 1 800 рублей. Справочную информацию можно получить по телефону 99-11-99.

Впервые Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске 27 февраля 2018 года. Тогда он прошел в большом зале Общественно-культурного центра. Нынешний концерт – второй по счету в городе.

Просмотров всего: 2204

#визиты #концерты #музыка #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • В мире животных

    В мире животных
    3 часа назад

    Народ еще от африканской чумы свиней не оправился, а тут снова напасть

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~намерена «взорвать»



    В смысле "пустить газы"?

    Извините...

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    ну наконец то приехала. А то заждались её!

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    3 часа назад

    А кто это? Она поёт?

  • Терраформер

    Терраформер
    3 часа назад

    Феофан Фофонович

    А кто это? Она поёт?



    та не. это москоффская .. как их там ... эскортниц, во!

    PS^ а это чудо с педунивера - все думает, она ему даст

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    а что там за радужный типчик её встречает?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    После слов "взорвать в Благовещенске" её не сочли за ИГИЛовку часом?

  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Вот и блокадница пожаловала

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