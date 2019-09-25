Съемочную группу «Орла и решки» эвакуировали из Индонезии из-за вооруженного восстания

Из-за вооруженного восстания в Индонезии ведущая шоу и съемочная группа «Орла и решки» перестала выходить на связь. Только благодаря помощи местных жителей съемочной группе удалось выехать из эпицентра.

Ведущая шоу Алина Астровская вместе с режиссером и продюсером оказалась в эпицентре революции. Ведущие «Орла и решки» привыкли к приключениям, так как с членами съемочной группы путешествуют по самым отдаленным уголкам планеты. В этот раз команда пропала и не выходила на связь во время съемок в Индонезии.

Несколько дней назад команда приехала в индонезийскую провинцию Папуа, чтобы снять очередной выпуск о жизни местных и природных чудесах страны. Ведущий Антон Зайцев вместе со своей группой закончил работу на день раньше и успел улететь в Джакарту. А вот ведущая Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк оказались изолированы от мира. После того как в регионе началось вооруженное восстание, их отказались выпускать из отеля в аэропорт.

«Мы думали, что тайфуном в Японии обойдется, но нет. Часть нашей команды попала в самый разгар протестов в провинции Папуа, Индонезия. Сейчас с ребятами все в порядке, но аэропорт закрыт, на улицах – противостояния протестующих с полицией и военными. Повсюду пожары, вооруженные люди... Никакого понимания, что делать дальше. Держим кулачки», – цитирует организаторов съемок StarHit.

В провинции отсутствовала связь, Интернет и отключили электричество, телевизионщики не выходили на связь с близкими.

Астровская призналась, что не сразу разобралась в ситуации. Услышав выстрелы, она подумала, что взрываются петарды. Когда же вышла во двор гостиницы, то увидела дым и толпы испуганных людей. Ворота отеля заколотили у нее на глазах, а водитель, который должен был отвезти их в аэропорт, отказался от работы.

Однако группе все-таки удалось выбраться из опасного региона. Пришлось обратиться за помощью к местным жителям. «Сейчас они уже в дороге. Ребятам повезло встретить человека, который помог им эвакуироваться на военном самолете. Мы выдохнем, еще разок пересчитаем команду «Чудес света» и расскажем, покажем с подробностями, что же там происходило», – объяснили создатели проекта.

Новый сезон программы посвящен не конкретным городам и странам, а их достопримечательностям. Он получил название «Чудеса света». По мнению создателей, такие съемки дадут новый взгляд на привычные вещи.