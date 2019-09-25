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25сентября
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сегодня, 11:43 4

На связи с прошлым: вспоминаем первые сотовые

На связи с прошлым: вспоминаем первые сотовые

Пока люди по всему миру, в том числе жители Амурской области, предаются яблочной лихорадке, корреспондент АльфаТВ решил вспомнить, как выглядели прародители современных смартфонов. Громоздкие трубки с узким чёрно-белым экраном и пейджеры из нулевых хранятся в музее компании «Ростелеком». Что они из себя представляли и как работали, в материале АльфаТВ.

Для справки: пейджинговая связь в Амурской области появилась в 1995 году. В 1996 году в Приамурье впервые завезли мобильные телефоны. Летом того же года начал работу первый амурский сотовый оператор связи «Сотел».

Просмотров всего: 438

#Дальний Восток #история #связь

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    25 минут назад

    Какая яблочная лихорадка? Вы о чем Амур.инфо?? Apple уже отстаёт в технологиях в своих айфонах от рынка на пару лет. И этот разрыв только нарастает. В последних моделях никаких инноваций нет. Судьба Nokia близко...

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников ПАО "Ростелеком" с днём компании!

  • Геральт

    Геральт
    5 минут назад

    а у меня дома моторолка т180 в почти идеальном состоянии лежит. этож уже почти 20 лет как..

  • ФИО

    ФИО
    3 минуты назад

    первая "раскладушка" до сих пор в рабочем состоянии, современные чаще проживают строго отведенное производителем время ))

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