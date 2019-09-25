На связи с прошлым: вспоминаем первые сотовые
Пока люди по всему миру, в том числе жители Амурской области, предаются яблочной лихорадке, корреспондент АльфаТВ решил вспомнить, как выглядели прародители современных смартфонов. Громоздкие трубки с узким чёрно-белым экраном и пейджеры из нулевых хранятся в музее компании «Ростелеком». Что они из себя представляли и как работали, в материале АльфаТВ.
Для справки: пейджинговая связь в Амурской области появилась в 1995 году. В 1996 году в Приамурье впервые завезли мобильные телефоны. Летом того же года начал работу первый амурский сотовый оператор связи «Сотел».
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