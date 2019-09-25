На связи с прошлым: вспоминаем первые сотовые

Пока люди по всему миру, в том числе жители Амурской области, предаются яблочной лихорадке, корреспондент АльфаТВ решил вспомнить, как выглядели прародители современных смартфонов. Громоздкие трубки с узким чёрно-белым экраном и пейджеры из нулевых хранятся в музее компании «Ростелеком». Что они из себя представляли и как работали, в материале АльфаТВ.

Для справки: пейджинговая связь в Амурской области появилась в 1995 году. В 1996 году в Приамурье впервые завезли мобильные телефоны. Летом того же года начал работу первый амурский сотовый оператор связи «Сотел».

Просмотров всего: 438

#Дальний Восток #история #связь

распечатать

Виктория Сытенко