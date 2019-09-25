В центре Благовещенска из-за порыва пришлось ломать свежеуложенный асфальт

В центре Благовещенска пришлось вскрыть только что уложенный асфальт. Это произошло утром в среду, 25 сентября. Жители окрестных домов возмущены и причин тому две. Во-первых, у них около двух недель нет горячей воды; во-вторых, неприятно смотреть, как ломают свежеуложенный асфальт.

Ремонт проезжей части участка улицы Трудовой между Амурской и Горького начался в июне. Рабочие уложили современное покрытие, сделали места для парковки и обустраивают тротуары. Только что уложенное дорожное покрытие сегодня начали демонтировать.

«Деньги жалко. Ведь миллионы здесь зарыты! С июня делали дорогу, уложили современный асфальт, все было готово. И вот раскопали», – рассказывает Елена Иосифовна из дома № 47 по улице Трудовая.

Комментарий женщины дополняют прохожие. Люди, увидев журналистов Амур.инфо, останавливаются и делятся возмущением. «По два раза в год здесь копают. Происходит порыв, дорогу разрывают, чинят проблемный участок, закапывают. И потом все повторяется по аналогичному сценарию. Ведь у нас сети все на соплях. Когда асфальт начали класть, АКС посмотрели – все нормально», – поделился соображениями Андрей, житель дома № 49 по Трудовой. Мужчина переживает, что новая дорога с «заплаткой» не отвечает требованиям безопасности и качества дорог. До приезда журналистов он успел записать происходящее на видео.

«У меня просто шок! Два месяца делали дорогу. Сделали, все красиво. И вот взять так все испоганить. Как так? Жалко улицу. Мы уже обрадовались, что будет новая дорога», – поддерживает предыдущего оратора Игорь, житель дома № 44 по Трудовой. «Я в общем предвидел, что так все будет», – добавляет Андрей.

Все, кто пожелал высказаться, утверждают, что в их домах горячей воды нет около двух недель. «До 12 сентября прошли гидроиспытания, из люков повалил пар. 13 сентября тепленькая пошла – и исчезла», – объясняет Елена Иосифовна.

Все лето участок Трудовой между Амурской и Горького был закрыт, здесь велись работы. Проезд открыли около двух недель назад. С утра в среду, 25 сентября, свежеуложенный асфальт пришлось снять, чтобы добраться к трубам.

В администрации Благовещенска прокомментировали случившееся: «По итогам гидравлических испытаний на территории города на внутриквартальных сетях был выявлен ряд порывов на сетях. В том числе один из порывов был обнаружен в районе улицы Трудовой. Сейчас Амурские коммунальные системы уже приступили к устранению этого порыва. Поэтому, как только все работы будут проведены, на этом участке восстановят асфальтное покрытие в полном объеме и по той технологии, которая применялась при ремонте данного участка».

Также в администрации города сообщили, что перед тем, как начался ремонт участка Трудовой, сети были в удовлетворительном состоянии. «Произошел порыв и для того чтобы не допустить, чтобы люди остались без тепла, необходимо полностью устранить эту проблему. Работы по устранению будут проведены в полном объеме за счет АКС», – подчеркивают в администрации.

Участок ремонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумму, затраченную на ремонт участка Трудовой, не уточняют, так как деньги выделялись по лотам, включающим несколько участков. В перечень работ вошли установка двухслойного асфальтного покрытия, нанесение разметки, монтаж новых бордюров, тротуарной плитки, дорожных знаков. Работы проводило ООО «САР Дорожник».