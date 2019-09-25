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25сентября
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сегодня, 11:47 9

В центре Благовещенска из-за порыва пришлось ломать свежеуложенный асфальт

В центре Благовещенска из-за порыва пришлось ломать свежеуложенный асфальт

В центре Благовещенска пришлось вскрыть только что уложенный асфальт. Это произошло утром в среду, 25 сентября. Жители окрестных домов возмущены и причин тому две. Во-первых, у них около двух недель нет горячей воды; во-вторых, неприятно смотреть, как ломают свежеуложенный асфальт.

Ремонт проезжей части участка улицы Трудовой между Амурской и Горького начался в июне. Рабочие уложили современное покрытие, сделали места для парковки и обустраивают тротуары. Только что уложенное дорожное покрытие сегодня начали демонтировать.

«Деньги жалко. Ведь миллионы здесь зарыты! С июня делали дорогу, уложили современный асфальт, все было готово. И вот раскопали», – рассказывает Елена Иосифовна из дома № 47 по улице Трудовая.

Комментарий женщины дополняют прохожие. Люди, увидев журналистов Амур.инфо, останавливаются и делятся возмущением. «По два раза в год здесь копают. Происходит порыв, дорогу разрывают, чинят проблемный участок, закапывают. И потом все повторяется по аналогичному сценарию. Ведь у нас сети все на соплях. Когда асфальт начали класть, АКС посмотрели – все нормально», – поделился соображениями Андрей, житель дома № 49 по Трудовой. Мужчина переживает, что новая дорога с «заплаткой» не отвечает требованиям безопасности и качества дорог. До приезда журналистов он успел записать происходящее на видео.

«У меня просто шок! Два месяца делали дорогу. Сделали, все красиво. И вот взять так все испоганить. Как так? Жалко улицу. Мы уже обрадовались, что будет новая дорога», – поддерживает предыдущего оратора Игорь, житель дома № 44 по Трудовой. «Я в общем предвидел, что так все будет», – добавляет Андрей.

Все, кто пожелал высказаться, утверждают, что в их домах горячей воды нет около двух недель. «До 12 сентября прошли гидроиспытания, из люков повалил пар. 13 сентября тепленькая пошла – и исчезла», – объясняет Елена Иосифовна.

Все лето участок Трудовой между Амурской и Горького был закрыт, здесь велись работы. Проезд открыли около двух недель назад. С утра в среду, 25 сентября, свежеуложенный асфальт пришлось снять, чтобы добраться к трубам.

В администрации Благовещенска прокомментировали случившееся: «По итогам гидравлических испытаний на территории города на внутриквартальных сетях был выявлен ряд порывов на сетях. В том числе один из порывов был обнаружен в районе улицы Трудовой. Сейчас Амурские коммунальные системы уже приступили к устранению этого порыва. Поэтому, как только все работы будут проведены, на этом участке восстановят асфальтное покрытие в полном объеме и по той технологии, которая применялась при ремонте данного участка».

Также в администрации города сообщили, что перед тем, как начался ремонт участка Трудовой, сети были в удовлетворительном состоянии. «Произошел порыв и для того чтобы не допустить, чтобы люди остались без тепла, необходимо полностью устранить эту проблему. Работы по устранению будут проведены в полном объеме за счет АКС», – подчеркивают в администрации.

Участок ремонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумму, затраченную на ремонт участка Трудовой, не уточняют, так как деньги выделялись по лотам, включающим несколько участков. В перечень работ вошли установка двухслойного асфальтного покрытия, нанесение разметки, монтаж новых бордюров, тротуарной плитки, дорожных знаков. Работы проводило ООО «САР Дорожник».

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    31 минута назад

    это норма. *фото малышевой*

  • ФИО

    ФИО
    29 минут назад

    А нет ли тут сговора с теми, кто получает подряд на укладку асфальта? Отработали - получили деньги, порыв...разрыли - опять заказ. )))

  • kidman

    kidman
    27 минут назад

    При действующей системе, когда одно ведомство отвечает за трубу под землёй, другое - за землю, которой зарыли эту трубу, третье - за асфальт, а четвёртое - за разметку на асфальте, ничего не изменится.

  • raznos

    raznos
    26 минут назад

    Спустя полторы (!) недели, после объявления об аварии, на этом участке начали работы по устранению неисправностей. Аллилуя! Слава черепахе Тортилле за то, что её потомки доползли до места назначения.

  • Терраформер

    Терраформер
    20 минут назад

    от это шоу. Прям на 5 с плюсом выдали. Сети они проверили - всё было зашибись)))

    А бумажки этого торжественного события под названием Акт Обследования "перед тем, как начался ремонт участка Трудовой, сети были в удовлетворительном состоянии" у АКС конечно же есть?

    Или задним числом написали? Потому как чёто не было видно, чтобы хоть один лоток с теплотрассы снимали и смотрели.

    Кароч, закатали гнильё в асфальт. А отвечать за разбазаривание федеральных денег теперь кто будет?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    20 минут назад

    на фото такой тонюсенький асфельт. явно не надолго уложен. до первого порыва

  • Питерский

    Питерский
    20 минут назад

    Как же гидравлические испытания???все как всегда-одно враньё

  • батарейка

    батарейка
    17 минут назад

    И сколько это будет длиться? Ещё 2 недели? Почему так долго ждали? Ктото ответит за это?

  • Терраформер

    Терраформер
    15 минут назад

    Ветерок100

    на фото такой тонюсенький асфельт. явно не надолго уложен. до первого порыва



    это кажется.

    там для проезда танков асфальтировали на 2 раза ажно.

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