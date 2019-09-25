В Приамурье пропал 30-летний мужчина

В Амурской области идут поиски пропавшего мужчины. Его местонахождение неизвестно с начала сентября.

Мужчину зовут Дмитрий Бондарь, ему 30 лет. Как рассказала ИА «Амур.инфо» двоюродная сестра парня Екатерина, он из села Винниково Михайловского района. В начале сентября Дмитрий поехал в село Поярково – административный центр Михайловского района, якобы с целью работы. Однако что с ним сейчас, неизвестно.

Всех, кто может помочь в поисках Дмитрия, Екатерина просит связаться с ней по телефону 8-909-813-72-91.