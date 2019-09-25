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25сентября
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сегодня, 10:50 0

Пенсионерка съела васаби на свадьбе и разбила себе сердце

Пенсионерка съела васаби на свадьбе и разбила себе сердце
Фото: instagram.com

Жительница Израиля съела немного васаби и получила кардиомиопатию такоцубо, болезнь, которая известна в народе как синдром разбитого сердца. Заболевание возникает из-за сильного стресса и сопровождается сократимостью сердечной мышцы.

60-летняя пенсионерка отдыхала на свадьбе родственницы и решила попробовать японскую приправу. Женщина хотела съесть авокадо, но перепутала с васаби и съела чайную ложку острой приправы.

После этого женщина выпила воды, но в груди почувствовала какое-то сдавливание, которое переходило болью в руку.

Через пару часов боль отступила, и женщина решила не покидать праздник, сообщает Life.

Но на следующий день женщина почувствовала слабость и обратилась к врачу. Ей диагностировали кардиомиопатию такоцубо, или синдром разбитого сердца.

Ей прописали лечение в кардиоцентре. Пенсионерка полностью выздоровела спустя месяц.

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#здоровье #происшествия

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