Приамурье вошло в число регионов с самыми дорогими дачами

Был составлен рейтинг субъектов РФ по средней цене на дачную недвижимость. В нем 70 мест (1 место – самая высокая цена, 70-е – самая низкая). И Амурская область расположилась на 7 месте рейтинга с результатом 2 087 996 рублей. Это при том, что за лето цена упала – на 4,8 %.

Лидером рейтинга стала Москва со средней ценой дач в 6 935 425 рублей (минус 2 %). На последнем (70-м) месте – Ивановская область – 427 355 рублей (без изменений).

Заметно подешевели дачи в Удмуртии (минус 11,7 %), Чувашии (минус 9,8 %), Мордовии (минус 9,3 %), Еврейской АО (минус 6,1 %), Северной Осетии (минус 5,8 %), Забайкальском крае (минус 5 %).

Средняя по России цена составила 1 252 079 рублей.

«На цены повлияла в первую очередь "дачная реформа", увеличившая стоимость содержания "домиков на 6 сотках". Не последнюю роль сыграло и холодное лето, выдавшееся в этом году – оно явно остудило энтузиазм потребителей, – прокомментировал генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. – Многие продавцы отчаялись найти на свои дачи покупателей и с наступлением лета стали использовать их сами либо пытаться сдавать в аренду».