Актер сериала «Молодежка»: Благовещенск не избалован актерами

Вот и завершился ежегодный, 17-ый фестиваль, театра и кино «Амурская осень», на который в столицу Приамурья съехалось множество талантливых и известных артистов. С одним из них, с Евгением Банифатовым (Куликом) – актером сериала «Молодежка», пообщалась наша редакция о смене фамилии, любви к Амурской области и рецепте счастья.

– В Приамурье Вы уже в 3-ий раз. В своем Инстаграме как-то признались в любви к поселку Прогресс, почему выделили именно этот район?

– В рамках Пролога перед «Амурской осенью», мы каждый год проезжаем около 6 районов Приамурья, и каждый раз нас принимают очень радушно. Не могу сказать, что где-то лучше, где-то хуже. Везде принимают с любовью. Но бывают такие места, куда приезжаешь, и там настолько уютно, что, уезжая я понимаю – хочу остаться еще, рассказать о себе, послушать о людях. В прошлом году таким местом стал Прогресс. В этом году – Циолковский и Шимановск.

– Есть разница в публике между районами и столицей Приамурья?



– Обычно, чем центральнее город, тем публика там искушеннее. Вот, например, Москва – в ней более искушенный зритель. Они многое видели, у них в доступности все артисты. Поэтому их нужно удивлять. Благовещенск не так избалован актерами, хотя сюда ежегодно приезжают огромное количество артистов. Не каждый регион страны может похвастаться этим.

Отличие центра области от районов, наверное, в том, что люди городские перед концертами стараются нарядиться. В районах немного другой подход: они стараются не на себя надеть, а наоборот больше дать. Это какие-то угощения, подарки, показывают лучшие места. То есть люди максимально стараются отдать. Например, в прошлом году, когда я уезжал с фестиваля, перевес моего багажа был 15 килограммов. Дарят мед, икру, всякие изделия. У вас много мастериц и мастеров, которые умеют делать красивые вещи.

– Можно сделать вывод, что амурчане смогли влюбить вас в край…



– Да, безусловно. За прошлый год у меня здесь появилось много людей с которыми приятно проводить время. Это друзья из мира спорта, например. Познакомился с пауэрлифтером Сергеем Лиром. Сначала просто познакомились и тренировались. Сейчас мы сдружились. Думаю, наша дружба будет и на расстоянии. Буду ждать его в Москве, у него там выступление планируется. Это человек с правильными ценностями, близкими мне. Поэтому наше общение переросло в дружбу.

– Что привезли в этом году на Амурскую осень?



– В этом году я приехал без спектакля. Сергей Новожилов пригласил меня как артиста на пролог, уже второй год подряд. Хотя артисты в прологе каждый год меняются. Мне очень лестно, что он дал такую возможность снова. Также я был ведущим ледового шоу. Это шоу в рамках «Амурской осени» готовила Марина Сальникова по поручению Сергея Владимировича, я ей помогал. Марина делает замечательные проекты. Приехали очень талантливые люди, замечательные спортсмены. Мне было приятно быть частью такого превосходного шоу.

– В прошлом году амурские поклонники перепутали Вас с блогером Евгением Куликом. Как отнеслись к этому?



– С большой иронией. Нет ни капли злости.

– Это стало причиной смены фамилии?



– Да, в том числе. Это неудобно людям, которые с нами работают. Ни у одного у меня были проблемы, у Кулика они тоже были. Мне было легко принять решение о смене фамилии – это фамилия моей мамы. Она мне нравится.

– А как поклонники к этому отнеслись?



– Привыкли не сразу, конечно. Я сам иногда когда даю интервью или во время своих сториз говорю: «Вот к вам приехал Евгений Кулик, ой Банифатов». Это забавно. То есть поклонники отнеслись нормально, никто не отписался со словами «Что это за фамилия?».

– Внутри что-то поменялось?



– Конечно. Это большой шаг в жизни. Изменились мое мироощущение, отношение к вещам, моя жизненная позиция. Фамилия – это рычаг изменения. А сам механизм намного глубже и масштабнее. Поменять некоторые буквы в паспорте – это была вершина айсберга. Все изменения происходили внутри.

– Вы человек, который заражает хорошим настроением. Что посоветуете нашим читателям для того, чтобы они также как Вы излучали добро и счастье?



– Найти свой путь и следовать сердцу. Чтобы утром ты шел на работу с удовольствием. Чтобы люди, которые тебя окружают, приносили радость, новые идеи и светлые мысли. И радоваться жизни. Самое важное – нужно окружить себя людьми, которые приносят счастье, а дальше вы вместе будете направлены на хорошие дела и позитив.