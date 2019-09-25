Жители Благовещенска 22 декабря будут выбирать депутата регионального заксобрания

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В Благовещенске 22 декабря пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области. Место в амурском парламенте освободилось с уходом Олега Имамеева на работу в администрацию Благовещенска.

Избирательная кампания в Благовещенске уже началась. Выдвижение кандидатов стартует 25 сентября и будет продолжаться до 25 октября. Представить документы на регистрацию кандидатам предстоит до 29 октября. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется с 23 ноября до дня тишины, 21 декабря.

Участвовать в голосовании предстоит избирателям одномандатного округа №9 «Благовещенск – Пограничный». К этому округу относятся около 33 тысяч избирателей. Это жители улиц Василенко и Воронкова, Студенческой, Новостроицкого шоссе, Текстильной, Почтовой, Калинина, Загородной.

Как сообщало Амур.инфо, Олег Имамеев был назначен на пост первого заместителя мэра Благовещенска. 16 июля Имамеев написал заявление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Амурской области.