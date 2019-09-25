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25сентября
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сегодня, 10:11 26

Жители Благовещенска 22 декабря будут выбирать депутата регионального заксобрания

Жители Благовещенска 22 декабря будут выбирать депутата регионального заксобрания
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 22 декабря пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области. Место в амурском парламенте освободилось с уходом Олега Имамеева на работу в администрацию Благовещенска.

Избирательная кампания в Благовещенске уже началась. Выдвижение кандидатов стартует 25 сентября и будет продолжаться до 25 октября. Представить документы на регистрацию кандидатам предстоит до 29 октября. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется с 23 ноября до дня тишины, 21 декабря.

Участвовать в голосовании предстоит избирателям одномандатного округа №9 «Благовещенск – Пограничный». К этому округу относятся около 33 тысяч избирателей. Это жители улиц Василенко и Воронкова, Студенческой, Новостроицкого шоссе, Текстильной, Почтовой, Калинина, Загородной.

Как сообщало Амур.инфо, Олег Имамеев был назначен на пост первого заместителя мэра Благовещенска. 16 июля Имамеев написал заявление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Амурской области.

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    2 часа назад

    бегунок-пусть проплатит проведение выборов

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А кого бы вы предложили из форумчан?

    На всякий случай, у меня самоотвод.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, а когда лжеца, скрывшего свой годовой доход накажут?

    С него, по идее, тоже надо удержать средства, потраченные зря.



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.

  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    походу лжец старый здесь ты-если не наказывают то значит всё нормально

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    1 час назад

    Oldlord

    Любопытно, а когда лжеца, скрывшего свой годовой доход накажут?

    С него, по идее, тоже надо удержать средства, потраченные зря.



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    Волобуев - юрист

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЕлЕнА Я

    Oldlord

    Любопытно, а когда лжеца, скрывшего свой годовой доход накажут?

    С него, по идее, тоже надо удержать средства, потраченные зря.



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    Волобуев - юрист



    Волобуев продажный.



    Это по истории с Хуа-Син проявилось.



    Не пойдет.



  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    Хмык провоцирует новое обсирание претендентов-идеальных нет

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Кстати, а чем конкретно занимался Имамеев в Заксе?

  • dance

    dance
    1 час назад

    Фефелова в депутаты. Пусть дуэтом выступает с нашим всенародноизбранным.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    dance

    Фефелова в депутаты. Пусть дуэтом выступает с нашим всенародноизбранным.



    Да как же ему разорваться?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    dance

    Фефелова в депутаты. Пусть дуэтом выступает с нашим всенародноизбранным.



    Я столько смеяться не смогу!



  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    да старый на выборы не ходит-он только посмеяться на форуме

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    1 час назад

    Хмык

    ЕлЕнА Я

    Oldlord

    Любопытно, а когда лжеца, скрывшего свой годовой доход накажут?

    С него, по идее, тоже надо удержать средства, потраченные зря.



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    Волобуев - юрист



    Волобуев продажный.

    Это по истории с Хуа-Син проявилось.

    Не пойдет.



    А Вы знаете не продажных???? Что то я уже смеяться устала от комментариев, а это только начало!

  • pacificstrong

    pacificstrong
    1 час назад

    Труша в депутаты!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Он уже там.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Выбирать-то некого. Какая мне разница,кто будет ближе к кормушке? Всё равно они только о своём благополучии заботятся.

  • Врангель

    Врангель
    40 минут назад

    paravis

    Выбирать-то некого. Какая мне разница,кто будет ближе к кормушке? Всё равно они только о своём благополучии заботятся.



    +++

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    37 минут назад

    paravis

    Выбирать-то некого. Какая мне разница,кто будет ближе к кормушке? Всё равно они только о своём благополучии заботятся.



    выдвигайтесь или вор?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    33 минуты назад

    из 19 комментариев 12 посвящены трушу. И лишь одна претензия тому, кто сначала кинул город на довыборы, потом заксобрание. И ведь этот человек всё это взвалил на избирателей.

  • Мы Все

    Мы Все
    33 минуты назад

    Кому они нужны эти депутаты, сколько бестолковой работы, не говоря о потраченных средствах.

  • Мы Все

    Мы Все
    33 минуты назад

    Кому они нужны эти депутаты, сколько бестолковой работы, не говоря о потраченных средствах.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    32 минуты назад

    dance

    Фефелова в депутаты. Пусть дуэтом выступает с нашим всенародноизбранным.



    у меня прописки нет и график проживания в квартире удобный. Сейчас правда, сбился.

  • OT

    OT
    17 минут назад

    Oldlord

    Любопытно, а когда лжеца, скрывшего свой годовой доход накажут?

    С него, по идее, тоже надо удержать средства, потраченные зря.



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    А почему учитель рисования не подходит?

    Кто-то должен профессионально уметь обрисовывать деятельность депутатства.

    Вот сбежал депутат а почему? Потому, что некому было обрисовать его задницу

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    OT

    Oldlord



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    А почему учитель рисования не подходит?



    Потому что один там уже есть, а два будет перебор! )



  • OT

    OT
    8 минут назад

    Oldlord

    OT

    Oldlord



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    А почему учитель рисования не подходит?



    Потому что один там уже есть, а два будет перебор! )



    Наоборот недобор. Депутат-то сбежал и причем на тепленькое местечко. Видно одному не обрисовать задницу драпающего ибо драпают не спроста потому, что начхал на избирателей, а такому и на новом месте на все и вся начхать.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    OT

    Oldlord

    OT

    Oldlord



    ~~А кого бы вы предложили из форумчан?



    Судя по тому, что собрание законодательное, надо бы человека, который ориентируется в законах.

    Желательно не учителя рисования или не дизайнера авосек.



    А почему учитель рисования не подходит?



    Потому что один там уже есть, а два будет перебор! )



    Наоборот недобор. Депутат-то сбежал и причем на тепленькое местечко. Видно одному не обрисовать задницу драпающего ибо драпают не спроста потому, что начхал на избирателей, а такому и на новом месте на все и вся начхать.



    Я про учителей-недоучек, а не про работающих депутатов. )



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