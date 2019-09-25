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25сентября
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Россия развивает ж/д инфраструктуру на границе с Китаем для увеличения поставок угля

Россия развивает ж/д инфраструктуру на границе с Китаем для увеличения поставок угля
Фото: pixabay.com

Россия для увеличения поставок угля на территорию КНР проводит работу по развитию железнодорожной инфраструктуры на границе двух стран. Об этом говорится в протоколе по итогам 16-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

«Российская сторона проинформировала китайскую сторону, что для увеличения объема поставок российского угля осуществляются мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к сухопутным переходам на границе России с Китаем, в том числе пограничных переходов Забайкальск – Маньчжурия, Гродеково – Суйфэнхэ, Камышовая – Хуньчунь, и по развитию российских угольных терминалов в морских портах», – цитирует документ Biang.ru.

Отмечается, что стороны считают целесообразным продолжать работу по обеспечению необходимой пропускной способности погранпереходов и возможности увеличения поставок российского угля железнодорожным транспортом, в том числе по решению вопросов оперативного рассмотрения и согласования заявок угольных компаний и совершенствования организации контроля качества угля в пунктах пропуска.

Объем поставок российского угля в Китай в 2018 году составил более 27 миллионов тонн, в том числе более 6 миллионов тонн было доставлено в страну железнодорожным транспортом. Объемы поставок угля в первом полугодии этого года составили уже более 15 миллионов тонн.

В протоколе также отмечается, что стороны отметили продолжение сотрудничества между En+ Group и Китайской энергетической инвестиционной корпорацией (China Energy) по совместному освоению Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае, выражают поддержку реализации данного проекта и подписали актуализированную дорожную карту по развитию российско-китайского сотрудничества в угольной сфере.

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#Китай #транспорт #экономика

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