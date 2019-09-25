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25сентября
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сегодня, 09:17 3

В Благовещенске юный велосипедист нарушил ПДД и создал опасность на дороге (видео)

В Благовещенске юный велосипедист нарушил ПДД и создал опасность на дороге (видео)
Фото: pixabay.com

В социальных сетях появилось видео инцидента, который произошел в Благовещенске. Юный велосипедист нарушил ПДД и создал опасную ситуацию на дороге.

Как пишет инстаграм-паблик skaner28, это случилось в районе пересечения улиц Амурской и Лазо. Ребенок пересек проезжую часть, не слезая с велосипеда, сделав это на запрещающий сигнал светофора. Водителям подъезжавших машин пришлось ударить по тормозам.

«Что говорить о детях, если взрослые сами на всей скорости проезжают перекресток на велосипеде? А у водителя глаза не на спине находятся, и при повороте можно не увидеть такого "выскочку"», – заметил один из пользователей Инстаграма.

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#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вот бы гайцам поотлавливать любителей езды по пешеходным переходам!

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    А им не надо это. Проще наказать водителя, у которого по словам "гайцов" обязаны быть глаза на затылке.

  • Max412

    Max412
    53 минуты назад

    Конкретно мелкий шкет. Тут не гаишников, тут ПДН вызывать надо. И родителей по полной нагибать.

    В детстве штрафов не было - всегда строгим гаишником пугали, который выкрутит и выбросит нипеля. А сейчас нельзя. Демократия. "ЯЖМАТЬ" засудит.

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