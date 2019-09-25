В Благовещенске юный велосипедист нарушил ПДД и создал опасность на дороге (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента, который произошел в Благовещенске. Юный велосипедист нарушил ПДД и создал опасную ситуацию на дороге.

Как пишет инстаграм-паблик skaner28, это случилось в районе пересечения улиц Амурской и Лазо. Ребенок пересек проезжую часть, не слезая с велосипеда, сделав это на запрещающий сигнал светофора. Водителям подъезжавших машин пришлось ударить по тормозам.

«Что говорить о детях, если взрослые сами на всей скорости проезжают перекресток на велосипеде? А у водителя глаза не на спине находятся, и при повороте можно не увидеть такого "выскочку"», – заметил один из пользователей Инстаграма.