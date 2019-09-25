Авиакомпания «Якутия» заменила самолет из-за неисправности на маршруте Благовещенск – Якутск

Фото: Амур.инфо

24 сентября авиакомпания «Якутия» при выполнении рейса по маршруту Благовещенск – Якутск заменила борт в аэропорту дозаправки. По информации авиакомпании, это пришлось сделать из-за технической неисправности.

«Самолет рейса ЯК498 совершил запланированную промежуточную посадку в аэропорту Чульман (Нерюнгри) для дозаправки. После посадки была обнаружена небольшая техническая неисправность, поэтому пассажирам было предоставлено резервное воздушное судно, которое вылетело в Якутск», – рассказали «Интерфакс – Дальний Восток» в пресс-службе авиаперевозчика. Авиатехники обнаружили течь гидравлической жидкости в районе левой стойки внутреннего колеса, сообщают РИА Новости. «На борту находились 47 пассажиров. Самолет отстранили от полетов. Людей отправят запасным бортом», – пояснил собеседник агентства.

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#происшествия #транспорт

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Наталья Храмова