Амурский текстиль и игрушки покажут на международной выставке в Москве

Фото: Центр поддержки экспорта Амурской области

24 сентября в Москве начала работу юбилейная международная выставка «Мир детства-2019». Амурскую область представляют три компании. Это производители детских игрушек и текстиля.

Амурчане покажут миру постельное белье, бортики для кроваток, конверты, «коконы» для малышей, игрушки из фетра и детскую одежду.

«Категория товаров, которую наши производители привезли на выставку, очень перспективная. Буквально недавно мы вернулись из Мадрида, где видели подобные изделия. Могу сказать, что амурские по качеству и визуальной составляющей ничуть не уступают, а где-то даже смотрятся поинтереснее. Поэтому экспортный потенциал у детских товаров амурского производства значительный. Мы помогаем будущим экспортерам достойно показать себя», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

Фото: Центр поддержки экспорта Амурской области

На территории Амурской области есть только одно предприятие, которое занимается выпуском текстиля для малышей от 0 до 3 лет. Вся одежда сшита строго по ГОСТу. В производстве используют только натуральные ткани. Ассортимент проходит государственную сертификацию. Сейчас предприятие ищет пути выхода на международные рынки. В Москве планируется встреча с потенциальными иностранными партнерами.

Еще один участник выставки предлагает изделия ручного производства. Компания шьет яркие, забавные подвесные игрушки из фетра для музыкальных мобиле. Все коллекции изготавливают из корейского гипоаллергенного фетра.

Третий амурский участник презентует ассортимент детских постельных принадлежностей. В их числе бортики, постельное белье, подушки, одеяла, конверты на выписку, коконы для новорожденных, и балдахины.

В международной выставке «Мир детства-2019» участвуют более 700 участников – из России, Польши, Румынии, Китая, Дании, Южной Кореи, Италии, Гонконга, Чехии, Испании, Турции и Казахстана, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.