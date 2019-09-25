Министр здравоохранения РФ: россияне стали жить дольше

За последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан России увеличилась почти на восемь лет. Об этом на 74-й сессии Генассамблеи ООН сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«С 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года – почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», – сказала она российским журналистам. Скворцова отметила, что материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая – в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», – сообщила министр. Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодняшний день, и ведет с ними борьбу.

Как сообщает «Интерфакс», глава Минздрава РФ принимала участие в тематических мероприятиях по неинфекционным заболеваниям и по проблематике борьбы с туберкулезом 74-й сессии Генассамблеи ООН. Отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакса» Вероника Скворцова отметила: «Было приятно, что нашими успехами мир гордится, то есть у нас очень большое количество последователей в других странах».