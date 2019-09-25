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25сентября
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сегодня, 08:39 11

Министр здравоохранения РФ: россияне стали жить дольше

Министр здравоохранения РФ: россияне стали жить дольше
Фото: pixabay.com

За последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан России увеличилась почти на восемь лет. Об этом на 74-й сессии Генассамблеи ООН сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«С 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года – почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», – сказала она российским журналистам. Скворцова отметила, что материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая – в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», – сообщила министр. Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодняшний день, и ведет с ними борьбу.

Как сообщает «Интерфакс», глава Минздрава РФ принимала участие в тематических мероприятиях по неинфекционным заболеваниям и по проблематике борьбы с туберкулезом 74-й сессии Генассамблеи ООН. Отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакса» Вероника Скворцова отметила: «Было приятно, что нашими успехами мир гордится, то есть у нас очень большое количество последователей в других странах».

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#жизнь #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    3 часа назад

    сказочники

  • meneJer

    meneJer
    3 часа назад

    интересно, какой средний возраст будет у моего поколения?1990

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Интересно, как его считают?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Ждем очередного повышения пенсионного возврата?!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    "... Вероника Скворцова отметила: «Было приятно, что нашими успехами мир гордится, то есть у нас очень большое количество последователей в других странах»...". Она следит за своими словами, или лишь бы сказануть?

  • LanaM

    LanaM
    2 часа назад

    Чем меньше обращаемсяся к врачам - тем дольше жить будем.

  • LanaM

    LanaM
    2 часа назад

    Чем меньше обращаемсяся к врачам - тем дольше жить будем.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    И не забудьте привить себе грипп! )

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Брехня, это туловище поводить вечером по любому городу России, оно бы увидело, как меньше стали пить, количество курящих женщин увеличилось в разы, девчонки курят (модно) поголовно, а ведь это будущие матери. В школах курят не скрываясь, учителя замечания делать боятся, говенные омбудсмены набегут, попирание прав. Брешут, лишь бы оправдать пенсионный возраст.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    53 минуты назад

    Значит, нужно еще поднять планку выхода на пенсию. А, чтобы еще дольше жили и, следовательно, меньше болели, надо поликлинику размещать не ниже 10 этажа, и чтобы лифт не работал для пациентов. А отделение хирургии и вовсе на 20-м этаже. Тогда точно все будем здоровы...

  • OT

    OT
    41 минута назад

    Речь идет об элите и ее холопах. Правда есть исключения, где дохнут даже не на много старше 50 лет, но это лишь исключения. А НАРОД В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Казачество дак вообще от пенсий должно отказаться. Зачем им пенсия? Вроде какой-то атаман из официальных заявлял об этом и конечно на это у него был какой-то серьезный аргумент

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