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25сентября
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сегодня, 10:07 11

Свободненские школьники строят амбициозные планы на Амурский ГПЗ

Свободненские школьники строят амбициозные планы на Амурский ГПЗ

Амурские школьники, учащиеся «Газпром-класса» школы № 1 Свободного, побывали на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода. Что происходит внутри деметанизатора, какой агрегат можно назвать «сердцем» Амурского ГПЗ, и какие специальности нефтегазовой отрасли самые востребованные – ответы на эти и другие вопросы школьники получили во время экскурсии, и заодно поделились своими планами на будущее.

Все экскурсанты – новобранцы второго потока «Газпром-класса», который создан на базе свободненской школы № 1. В течение ближайших двух лет ребята будут углубленно изучать предметы физико-математического профиля, участвовать в отраслевых олимпиадах и слетах учащихся, конкурсах научно-исследовательских проектов, культурных и оздоровительных акциях, а также посещать с экскурсиями строительную площадку Амурского ГПЗ.

«Мне нравятся предметы, изучаемые в этом классе, я считаю, что они могут мне помочь в будущей профессии. Я собираюсь работать на Амурском ГПЗ! Мне нравятся условия труда, предоставляемые здесь, и социальный пакет, который предусматривает контракт», – рассказал ученик «Газпром-класса» Данил Александров.

С ним согласен и одноклассник Егор Тимаев. «Я выбрал этот класс, потому что меня привлекают профильные предметы – химия, физика, математика, информатика. “Газпром” – это наше будущее. Мне понравилось предложение по целевому месту. Это опыт работы, что сейчас очень востребовано! Я думаю продолжить свою жизнь вместе с “Газпромом”», – говорит школьник.

«Я решил связать свою жизнь с “Газпромом”, это очень важная компания для российской экономики. Хотелось бы стать здесь начальником! Потому что это очень интересная и захватывающая должность», – поделился амбициозными планами еще один ученик Илья Бабаков.

«Мы на вас уже сейчас очень рассчитываем и ждем в нашей большой дружной семье профессионалов Амурского газоперерабатывающего завода», – обратился к ребятам заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Первый выпуск «Газпром-класса» школы № 1 Свободного состоялся в 2019 году. С большинством выпускников подписаны целевые договоры на дальнейшее обучение в ведущих ВУЗах страны, в том числе опорных ВУЗах ПАО «Газпром».

Всего с 2013 года на базе 20 общеобразовательных организаций в 5 федеральных округах Российской Федерации при поддержке 17 дочерних обществ ПАО «Газпром» функционируют специализированные профильные «Газпром-классы».

Амурский ГПЗ, возводящийся в районе Свободного – один из ключевых объектов Восточной газовой программы «Газпрома», направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в страны АТР. Завод, на который по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке газа. Здесь из него будут извлекать гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию, ценные компоненты, которые используются повсеместно: от космической промышленности до упаковки. Сейчас в строительстве ГПЗ заняты более 20 тысяч человек, в том числе и граждане многих стран мира.

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#дети #образование #производство #Свободный #школа

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Да какие амбиции! Целый завод построили, бабло вбухали, только чтобы китайцам по дешевке газ поставлять, потому, что никто его больше не покупает у нас. Себе в убыток продаем, и детей амбициям каким-то учим! Кстати, а кто обещал русским рабочие места?

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Молодцы! Так держать.

    Ребятам очень даже и повезло.

  • КП

    КП
    1 час назад

    ТерраформерМолодцы! Так держать.

    Ребятам очень даже и повезло.


    Будут конкурировать с гастробайтерами.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Школьники во все времена строят амбициозные планы. Выстреливают эти планы очень нечасто.

  • КП

    КП
    1 час назад

    ПшёлТыДа какие амбиции! Целый завод построили, бабло вбухали, только чтобы китайцам по дешевке газ поставлять, потому, что никто его больше не покупает у нас. Себе в убыток продаем, и детей амбициям каким-то учим! Кстати, а кто обещал русским рабочие места?


    Смысл ГПЗ в том, что бы отделить собственно метан, о продаже которого договорились строя газопровод, от пропана - бутана который надо продавать отдельно, потомучто он стоит дороже. Так по уму делается. Сейчас же гонят все вместе по одной цене.

  • Paster

    Paster
    1 час назад



    Кстати, а кто обещал русским рабочие места?



    А кто не даёт им работать?

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    КП

    Терраформер

    Молодцы! Так держать.

    Ребятам очень даже и повезло.



    Будут конкурировать с гастробайтерами.


    Вы путаете дешевую рабочую силу и закончившего ВУЗ по специальности инженера.

    То, что они после школы пойдут в ВУЗ на технарей - это уже плюс и многого стоит. Мы же видим, к чему приводят гуманитарии, учителя, экономисты когда им власть дают.

    ни одного же инженера нетума))) почему? потому что инженеров как класс извели.

  • КП

    КП
    1 час назад

    Терраформер
    КП

    Терраформер

    Молодцы! Так держать.

    Ребятам очень даже и повезло.



    Будут конкурировать с гастробайтерами.


    Вы путаете дешевую рабочую силу и закончившего ВУЗ по специальности инженера.


    Нет, не путаю.

  • КП

    КП
    28 минут назад

    Сколько инженерных мест останется вакантными после окончания строительства? 3-4-5. Кто на них трудоустроится? Правильно, родственники старшего управленческого звена. А куда пойдут выпускники? Разнорабочими. Потому что все остальные места будут уже заняты. Может молодые люди приложат свои знания в другом месте? Так их нет, других предприятий. Специальность узкопрофильная. Создание профессиональных кадров это только пол дела. Важно приминение приминение этих кадров в промышленности. А эта промышленность колом стоит.

  • В мире животных

    В мире животных
    18 минут назад

    Статья хорошая, веселая. Газпром-класс порадовал. А свободненским школьникам все же готовиться к ДНС-классу, М-Видео классу и классу "Гражданин начальник это не мое гашишное масло"

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    КП

    Будут конкурировать с гастробайтерами.


    А кто это такие "гастробайтеры"?



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