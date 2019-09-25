Свободненские школьники строят амбициозные планы на Амурский ГПЗ

Амурские школьники, учащиеся «Газпром-класса» школы № 1 Свободного, побывали на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода. Что происходит внутри деметанизатора, какой агрегат можно назвать «сердцем» Амурского ГПЗ, и какие специальности нефтегазовой отрасли самые востребованные – ответы на эти и другие вопросы школьники получили во время экскурсии, и заодно поделились своими планами на будущее.

Все экскурсанты – новобранцы второго потока «Газпром-класса», который создан на базе свободненской школы № 1. В течение ближайших двух лет ребята будут углубленно изучать предметы физико-математического профиля, участвовать в отраслевых олимпиадах и слетах учащихся, конкурсах научно-исследовательских проектов, культурных и оздоровительных акциях, а также посещать с экскурсиями строительную площадку Амурского ГПЗ.

«Мне нравятся предметы, изучаемые в этом классе, я считаю, что они могут мне помочь в будущей профессии. Я собираюсь работать на Амурском ГПЗ! Мне нравятся условия труда, предоставляемые здесь, и социальный пакет, который предусматривает контракт», – рассказал ученик «Газпром-класса» Данил Александров.

С ним согласен и одноклассник Егор Тимаев. «Я выбрал этот класс, потому что меня привлекают профильные предметы – химия, физика, математика, информатика. “Газпром” – это наше будущее. Мне понравилось предложение по целевому месту. Это опыт работы, что сейчас очень востребовано! Я думаю продолжить свою жизнь вместе с “Газпромом”», – говорит школьник.

«Я решил связать свою жизнь с “Газпромом”, это очень важная компания для российской экономики. Хотелось бы стать здесь начальником! Потому что это очень интересная и захватывающая должность», – поделился амбициозными планами еще один ученик Илья Бабаков.

«Мы на вас уже сейчас очень рассчитываем и ждем в нашей большой дружной семье профессионалов Амурского газоперерабатывающего завода», – обратился к ребятам заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Первый выпуск «Газпром-класса» школы № 1 Свободного состоялся в 2019 году. С большинством выпускников подписаны целевые договоры на дальнейшее обучение в ведущих ВУЗах страны, в том числе опорных ВУЗах ПАО «Газпром».

Всего с 2013 года на базе 20 общеобразовательных организаций в 5 федеральных округах Российской Федерации при поддержке 17 дочерних обществ ПАО «Газпром» функционируют специализированные профильные «Газпром-классы».

Амурский ГПЗ, возводящийся в районе Свободного – один из ключевых объектов Восточной газовой программы «Газпрома», направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в страны АТР. Завод, на который по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке газа. Здесь из него будут извлекать гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию, ценные компоненты, которые используются повсеместно: от космической промышленности до упаковки. Сейчас в строительстве ГПЗ заняты более 20 тысяч человек, в том числе и граждане многих стран мира.