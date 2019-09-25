Гороскоп 25 сентября: Рыбы будут расчетливы, а Стрельцам стоит сменить обстановку

Восход Солнца: 06:20

Заход Солнца: 18:23

Солнце в Весах.

Овен. Среда будет неблагоприятным днем в физическом плане. Избегайте физических нагрузок, риска, работы с режущими инструментами, электроприборами.

Телец. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Вероятно изменение служебного положения или сферы приложения сил. Звезды советуют не экспериментировать и избегать риска, к которому, вероятно, Вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

Близнецы. Опасный день. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вероятны неприятные известия, которые застанут вас врасплох. Если не потеряете решительности в действиях, не пойдете на поводу тщеславия и гордыни, то сможете справиться с возникшими проблемами.

Рак. Благоприятный день для принятия важных решений, начала новой деятельности. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Вы сможете успешно довести до конца начатые дела. Но не торопите события. Ваша неповторимость и загадочность привлекут представителей противоположного пола. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей, о которых Вы никогда не забывали.

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Лев. Неблагоприятный день, связанный с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях. Постороннее влияние может пагубно отразиться на вашем финансовом положении или поиски новой сферы деятельности не принесут желаемых результатов. Любое решение может иметь самые неожиданные последствия.

Дева. Сегодня нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родные могут дать ценный совет. Вероятно событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Новый контракт, подписанный Вами, возможно, будет удачным.

Весы. Возможны проблемы с родственниками и друзьями. Эти заботы отнимут время у Дев. Возможно, под впечатлением чувств или случайного стечения обстоятельств, Вам придется расстаться с некоторой суммой. Не огорчайтесь: очень скоро деньги вернутся.

Скорпион. Противоречивый день. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Хорошо обращаться к начальству или в органы правосудия.

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Стрелец. День благоприятный для прогулок, контактов,путешествий. Прирожденное стремление к переменам многим Стрельцам удастся решить именно сейчас. Вероятно, что вас захлестнет волна приключений и новых интересов. Большое удовольствие Вы получите от смены обстановки. Возможно, Вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые будут многое значить в вашей жизни.

Козерог. Сегодня, вероятно, к Козерогам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным для Вас. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем внимании.

Водолей. День будет весьма благоприятен для сделок, заключения договоров, для командировок. Для достижения успеха звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды.

Рыбы. Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Признаться себе в совершенных ошибках бывает очень трудно, но необходимо. С этого начинается духовный рост, преодоление комплекса неполноценности. В проявлении чувств будет преобладать трезвость, даже некоторая расчетливость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев