Гражданин России пытался вывезти в Китай почти 550 корней женьшеня

В Приморье задержали гражданина России, который пытался незаконно вывезти в Китай партию женьшеня. Контрабанду оценили в 18 миллионов рублей.

«Более 10 килограммов корней дикорастущего женьшеня стоимостью 18 миллионов рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска ДАПП Марково на российско-китайской границе. Женьшень скрытно пытался вывезти в КНР российский водитель автобуса», – цитирует Biang.ru сообщение Дальневосточной оперативной таможни.

При обследовании автобуса оперативники нашли спрятанные в багажном отделении свертки с 544 корнями женьшеня. Водитель автобуса признался, что он спрятал корни женьшеня по просьбе гражданина КНР. За это перевозчику обещали вознаграждение в размере 30 000 рублей.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении водителя уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Дикий женьшень занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Он попадает под действие конвенции СИТЕС II приложение (Б) и является стратегически важными ресурсом.