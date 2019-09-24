В России ужесточили требования к перевозке детей в автобусах

Правительство Российской Федерации обязало организаторов перевозок пристегивать детей в автобусах. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками к правилам организованной перевозки группы детей автобусами.

Устанавливается требование пристегивать детей во время таких поездок. Ответственность за это возлагается на взрослых сопровождающих, сообщает «КоммерсантЪ».

«Надо только, чтобы это все соблюдалось, надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача», – сказал на совещании в правительстве вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, в России в год в среднем осуществляется 1,3 тысячи перевозок групп детей. Ни один ребенок не погиб в ДТП со школьными автобусами. В целом по перевозкам погибли четыре ребенка, трое из них не были пристегнуты.

Также поправками в городах и пригороде упрощается организация детских перевозок. Уведомлять ГИБДД теперь можно не за двое суток, а за 24 часа. Также сокращается количество необходимых документов.