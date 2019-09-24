Амурские наркополицейские изъяли марихуану у жителя Хабаровского края

В одном из сел Свободненского района Амурской области наркополицейские нашли два мешка и пакет с растительной массой с характерным запахом конопли. Находку на приусадебном участке обнаружили в рамках оперативно-профилактической операции «Мак–2019».

Как сообщает управление МВД РФ по Амурской области, обнаруженное вещество принадлежало жителю Хабаровского края. Мужчина 1987 года рождения приехал погостить в Приамурье.

Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной) общим весом более 7 килограммов. Со слов указанного гражданина, наркотик предназначался для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.