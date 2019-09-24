Отопительный сезон в Белогорске начнется 1 октября

Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал постановление о начале отопительного сезона 2019–2020 годов в Белогорске. Подача тепла во все объекты городской инфраструктуры начнется с 1 октября.

«Ранее писал, что в зависимости от погоды это случится 27 или 30 сентября, – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте. – По прогнозу – со среды потепление, к выходным – значительное. Тем, кто аргументирует включение отопление чуть ли не с середины сентября, мол, "мы за отопление платим круглый год", разъясняю, что стоимость отопления за отопительный период делится равными долями по 1/12 на весь год. Что вовсе не означает, что если вы платите за отопление летом, то оно должно и летом работать».

Специалисты отмечают, что на запуск тепла потребуется время. Нормативно ресурсоснабжающим организациям на это отводится семь суток. «По факту управляющие компании – от их расторопности все зависит – обещают управиться за один день. То есть, к вечеру 1 октября тепло должно поступить во все квартиры», – добавил Станислав Мелюков.

Вместе с тем, за последние 11 лет начало отопительного сезона варьировалось с 26 сентября в 2011-м по 4 октября в 2012-м. В 2007-м году батареи в квартирах Белогорска потеплели 5 октября.