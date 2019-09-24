Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:06 0

Амурчанке пришлось оплатить ремонт машины скорой помощи, пострадавшей в ДТП

Амурчанке пришлось оплатить ремонт машины скорой помощи, пострадавшей в ДТП
Фото: pixabay.com

В Амурской области судебные приставы взыскали с женщины деньги на ремонт автомобиля скорой помощи. ДТП с участием спецмашины произошла в январе 2019 года. Ущерб от аварии превысил 55 тысяч рублей, к нему добавилась оплата экспертизы и судебных издержек.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, женщина, управлявшая автомобилем, при выезде на дорогу с прилегающей территории допустила столкновение с машиной скорой помощи. Автомобилистка была признана виновной в нарушении пункта 8.3 Правил дорожного движения. Кроме того, у женщины-водителя не было полиса ОСАГО.

Собственником пострадавшей скорой является благовещенская поликлиника № 2. Представитель организации направил претензию о возмещении вреда, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия. Иск содержал просьбу возместить ущерб до 16 мая текущего года. Собственник виновной машины не оплатил ущерб.

Тогда представитель учреждения здравоохранения обратился в Магдагачинский районный суд. Суд требования истца удовлетворил и постановил взыскать с владельца машины более 55 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг по проведению экспертизы в сумме 8 тысяч рублей и прочие расходы, понесенные истцом. Общая сумма взыскания составила более 67 тысяч рублей. Исполнительный лист передан в службу судебных приставов.

В отношении гражданки, в чьей собственности находится автомобиль, сотрудник отдела судебных приставов по Магдагачинскому району возбудил исполнительное производство, о чем уведомил должника. После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства в ее отношении гражданка самостоятельно явилась на прием к приставу и оплатила долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Просмотров всего: 430

#ДТП #закон #суды

распечатать


Наводнение 2019

Минстрой РФ настаивает на запрете нового строительства в зонах подтопления
Общество

В России ужесточили требования к перевозке детей в автобусах
Происшествия

Амурские наркополицейские изъяли марихуану у жителя Хабаровского края
В России и мире

В Германии похмелье официально признали болезнью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь