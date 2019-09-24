Амурчанке пришлось оплатить ремонт машины скорой помощи, пострадавшей в ДТП

В Амурской области судебные приставы взыскали с женщины деньги на ремонт автомобиля скорой помощи. ДТП с участием спецмашины произошла в январе 2019 года. Ущерб от аварии превысил 55 тысяч рублей, к нему добавилась оплата экспертизы и судебных издержек.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, женщина, управлявшая автомобилем, при выезде на дорогу с прилегающей территории допустила столкновение с машиной скорой помощи. Автомобилистка была признана виновной в нарушении пункта 8.3 Правил дорожного движения. Кроме того, у женщины-водителя не было полиса ОСАГО.

Собственником пострадавшей скорой является благовещенская поликлиника № 2. Представитель организации направил претензию о возмещении вреда, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия. Иск содержал просьбу возместить ущерб до 16 мая текущего года. Собственник виновной машины не оплатил ущерб.

Тогда представитель учреждения здравоохранения обратился в Магдагачинский районный суд. Суд требования истца удовлетворил и постановил взыскать с владельца машины более 55 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг по проведению экспертизы в сумме 8 тысяч рублей и прочие расходы, понесенные истцом. Общая сумма взыскания составила более 67 тысяч рублей. Исполнительный лист передан в службу судебных приставов.

В отношении гражданки, в чьей собственности находится автомобиль, сотрудник отдела судебных приставов по Магдагачинскому району возбудил исполнительное производство, о чем уведомил должника. После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства в ее отношении гражданка самостоятельно явилась на прием к приставу и оплатила долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.