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24сентября
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сегодня, 18:52 6

В Амурской области перевыполнили план по переобучению предпенсионеров

В Амурской области перевыполнили план по переобучению предпенсионеров
Фото: pnp.ru

Амурская область вошла в топ лидеров по обучению предпенсионеров. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты. В России план по профобучению предпенсионеров перевыполняется, заключены 72,2 тысячи договоров на обучение, прошли и заканчивают обучение 53,1 тысячи человек.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, регионы-лидеры по обучению: Белгородская, Костромская, Псковская, Оренбургская, Саратовская, Амурская, Ульяновская области, а также Марий Эл, Мордовия и Алтайский край. Запланированные показатели там превышены более чем в два раза, сообщает «Парламентская газета».

С 2019 года при поддержке федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. Ежегодно обучение должны пройти не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта – глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее Максим Топилин заявлял, что Министерство труда и социальной защиты рассчитывает, что план по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста будет перевыполнен в текущем году.

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#образование #работа #российская власть #соцзащита

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Ждем бум ITшников, дизайнеров, сисадминов и т.д. от предпенсионеров.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    такс и сколько % из них тут-же устроились по вновь полученным специальностям? менее 1? пустая трата средств и содержания персонала со всяческими кураторами инспекторами и тд

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    И? Всех на наботу устроили?

  • paravis

    paravis
    11 минут назад

    Рив НоринЖдем бум ITшников, дизайнеров, сисадминов и т.д. от предпенсионеров.


    Максимум работников, просиживающих в вкашечках и окашечках.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    Кстати, да. Где прОцент выхлопа?

    Сколько из обучившихся устроились на работу?

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