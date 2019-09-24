В Амурской области перевыполнили план по переобучению предпенсионеров

Амурская область вошла в топ лидеров по обучению предпенсионеров. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты. В России план по профобучению предпенсионеров перевыполняется, заключены 72,2 тысячи договоров на обучение, прошли и заканчивают обучение 53,1 тысячи человек.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, регионы-лидеры по обучению: Белгородская, Костромская, Псковская, Оренбургская, Саратовская, Амурская, Ульяновская области, а также Марий Эл, Мордовия и Алтайский край. Запланированные показатели там превышены более чем в два раза, сообщает «Парламентская газета».

С 2019 года при поддержке федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. Ежегодно обучение должны пройти не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта – глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее Максим Топилин заявлял, что Министерство труда и социальной защиты рассчитывает, что план по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста будет перевыполнен в текущем году.