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24сентября
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сегодня, 18:26 0

Белогорские школьники и их родители определят меню школьных завтраков

Белогорские школьники и их родители определят меню школьных завтраков
Фото: pixabay.com

В Белогорске в течение двух дней пройдет анкетирование среди родителей и учащихся начальной школы. Изучить предпочтения в школьных завтраках поручил глава Белогорска Станислав Мелюков. С 1 октября во всех школьных столовых города согласно областному закону будет действовать единый порядок питания для учеников с 1 по 4 класс.

«Поручив комитету по образованию составить единое 10-дневное меню, с учетом калорийности, сбалансированности блюд и соответствия возрастным требованиям, глава Белогорска заострил внимание, что бесплатный завтрак должен быть вкусным и разнообразным, – отметила председатель комитета по образованию Ирина Губина. – 20 региональных рублей на горячий школьный завтрак – это ответственность за то, что каждый школьник начального звена съест его с аппетитом и пользой для здоровья. Не все едят молочные каши, поэтому при составлении меню постарались максимально разнообразить варианты завтраков, блюд, их составляющих».

Каждый из 10 школьных завтраков, обозначенных в опросном листе, включает основное блюдо, хлеб и чай с сахаром. На выбор представлены следующие блюда: отварная сосиска с гречкой, суп вермишелевый на курином бульоне, тефтели с рисом и овощами, омлет, гречка с печенью тушеной, макароны с сыром, каша молочная «Дружба» с маслом, суп картофельный с пельменями. Школьное меню расписано с понедельника по пятницу, с указанием веса блюда в граммах. При этом у родителей есть возможность озвучить свой вариант школьного завтрака.

«По поручению главы Белогорска на муниципальном ризографе распечатано 3,5 тысячи анкет, – дополнила Ирина Губина. – Сдать заполненную анкету классным руководителям школьники и их родители должны в четверг, 26 сентября. На следующий день мы получим результаты анкетирования для составления предельно востребованного меню, которое будет использоваться каждый день и в каждой школе».

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа

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