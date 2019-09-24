С 2020 года в стране начнется масштабное сокращение чиновников

В России анонсирована третья только за последние 10 лет волна сокращения чиновников. Первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся. По словам Нестеренко, если чиновников не сократить, на довольствие бюрократам до конкурентного рыночного уровня придется искать в бюджете до 100 миллиардов рублей в год дополнительно.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в федеральных органах власти в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей. И это почти в три раза выше средней зарплаты в целом по стране: она по итогам прошлого года была 43,4 тысячи рублей. При том, что в 2018 году зарплата, например, федеральных чиновников выросла на 5,4 % при инфляции 4,2% – то есть, чиновникам повысили и без того вполне «рыночные» зарплаты выше уровня инфляции, пишет «Газета.ру».

В ходе очередной реформы госуправления предполагается сократить в 2020 году 10 % госслужащих в центральных аппаратах и 5 % – территориальных органах министерств (а в 2021 году – довести этот показатель до 15%).

При этом по оценке Татьяны Нестеренко, в России лишь 1,7 % всех работающих россиян являются чиновникам. По данным на 1 июля 2019 года, которые приводит Минфин, суммарное количество чиновников в стране – 855 тысяч человек. Однако, по данным Росстата, чиновников (федеральных, региональных и муниципальных) гораздо больше – порядка 2 миллионов. Такое огромное расхождение в оценках связано с тем, что Росстат считает чиновниками гораздо больше категорий госслужащих – в частности, даже охранников и обслуживающий персонал административных учреждений.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов назвал заявление Минфина несколько преждевременным.

«Сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию», – уточнил он.

До сих пор подобные меры уже применялись и не приводили к сколько-нибудь заметным результатам. Это уже третье предложение об уменьшении количества госслужащих только за последние 10 лет.

Сначала в конце 2010 года тогда еще президент Дмитрий Медведев подписал указ о поэтапном сокращении числа федеральных госслужащих на 20 % в 2011-2013 годах. По факту за этот период общее число чиновников сократилось лишь на 3,4 %, а федеральных – на 5,1%. В 2015 году уже премьер-министр Медведев подписал постановление о сокращении госслужащих на 10 % с 1 января 2016 года. В итоге тогда их число сократилось чуть более чем на 1,4 %.

Кроме того, есть мнение, что на практике сокращение «душ» чиновников оборачивается профанацией, так как в регионах давно готовы к подобным решениям. Считается, что практически все ведомства специально держат некоторое число незаполненных вакансий в штатном расписании, которые при каждой новой федеральной кампании автоматически сокращают, не меняя реального количества.

Также некоторые эксперты уверены, что борьбе с коррупцией сокращение количества чиновников и увеличение их зарплат вряд ли поможет, потому что большинство чиновников берут взятки или пытаются организовать бизнесы, пользуясь своими полномочиями, вовсе не из-за бедности и низких зарплат.