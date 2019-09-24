Беременная сделала УЗИ и увидела на снимке ангела-хранителя

В Англии семейная пара считала, что никогда не сможет иметь детей. Но однажды случилось чудо, и девушка забеременела. Когда девушка пошла на УЗИ, то увидела на снимке не только будущего ребенка, но и его ангела-хранителя.

Пара из Англии, рассматривая снимок с УЗИ заметила лицо и руку человека, указывающую на их будущего ребёнка. Они считают, что это ангел-хранитель их будущего ребенка.

Британи Кларк и её молодому человеку Джеймсу Груверу всего по 24 года. Но они уже успели смириться с мыслью, что у них никогда не будет детей. В 21 год у девушки диагностировали эндометриоз. При этой болезни клетки внутреннего слоя стенки матки начинают разрастаться вне органа, провоцируя кровотечения, постоянные боли, а также бесплодие, сообщает Life.

В конце августа Британи чувствовала себя не очень хорошо, и Джеймс попросил её сделать тест на беременность. От результата оба были счастливы, тест оказался положительным. Но, когда пара пришла на УЗИ, удивиться им пришлось ещё раз. На ультразвуковом снимке в правом верхнем углу они увидели силуэт человека с протянутой рукой.

«Я послала фотографию моей маме и тётушке. Показалось, здесь что-то не так. Они обе сказали, что на снимке видно лицо и указывающую на ребёнка руку. Тётя сказала, что это ангел-хранитель, который присматривает за ним», – прокомментировала будущая мама снимок.

Молодая семья надеется, что «ангел-хранитель» на снимке будет всю жизнь оберегать их ребенка.