В Приамурье выявлены нарушения в работе лесозаготовителей

В Сковородинском районе Приамурья было выявлено нарушение правил хранения лесоматериалов. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

17 и 18 сентября Россельхознадзором были проведены внеплановые проверки в отношении индивидуальных предпринимателей Сковородинского района – тех, которые ведут лесозаготовительную деятельность.

Было установлено, что лесозаготовительные базы, где предприниматели заготавливают, обрабатывают и реализуют лесопродукцию, захламлены корой, щепой и другими древесными отходами. Это является нарушением законодательства.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела. Им были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Ведомство напоминает, что при ведении лесозаготовительной деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять карантинные фитосанитарные требования, обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции.

Фото: rsnamur.ru