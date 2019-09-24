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24сентября
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сегодня, 17:42 0

В Приамурье выявлены нарушения в работе лесозаготовителей

В Приамурье выявлены нарушения в работе лесозаготовителей

В Сковородинском районе Приамурья было выявлено нарушение правил хранения лесоматериалов. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

17 и 18 сентября Россельхознадзором были проведены внеплановые проверки в отношении индивидуальных предпринимателей Сковородинского района – тех, которые ведут лесозаготовительную деятельность.

Было установлено, что лесозаготовительные базы, где предприниматели заготавливают, обрабатывают и реализуют лесопродукцию, захламлены корой, щепой и другими древесными отходами. Это является нарушением законодательства.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела. Им были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Ведомство напоминает, что при ведении лесозаготовительной деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять карантинные фитосанитарные требования, обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции.

Фото: rsnamur.ru

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#происшествия #производство

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