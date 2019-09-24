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24сентября
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сегодня, 17:33 0

В Германии похмелье официально признали болезнью

В Германии похмелье официально признали болезнью
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

В Германии суд вынес постановление, в котором похмелье было признано официальной болезнью. Немец из Франкфурта заявил, что антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, не помогают справиться с плохим самочувствием после употребления алкоголя.

В постановлении вышестоящей инстанции говорилось, что информация о пищевых продуктах не должна приписывать им свойства, позволяющие предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что они обладают такими свойствами.

Суд признал, что под болезнью следует понимать любые, даже небольшие или временные нарушения нормального функционирования организма, включая усталость, тошноту и головные боли, избавление от которых, как обещала компания, могут обеспечить ее продукты, сообщает «Лента.ру».

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#происшествия #суды

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