В России вырастут цены на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 3,5% в 2020 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года.

В ФАС также сообщили, что отложено принятие решения об отказе от регулирования цен в плацкартных вагонах. Это позволит РЖД устанавливать тарифы без разрешения ФАС в зависимости от спроса и других условий, пишут «Вести Карелии».

«Решения по дерегулированию таких перевозок в отдельных направлениях отложены. Ведутся консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров, а также обязательств РЖД и ФПК по повышению уровня комфортности в поездах дальнего следования», — сообщили в ФАС.