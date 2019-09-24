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сегодня, 17:19 0

Царь-пушка и другие достопримечательности Кремля могут украсить новогодний Благовещенск

Царь-пушка и другие достопримечательности Кремля могут украсить новогодний Благовещенск
Фото: администрация г. Благовещенска

В администрации Благовещенска выбирают, каким будет снежный городок 2020 года. В мэрии прошло заседание оргкомитета по этому поводу. Поскольку в новом году на площади Ленина начнется масштабная реконструкция, зимний комплекс должен запомниться горожанам и гостям амурской столицы, сообщила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Рассматриваются три варианта оформления снежного городка. Площадь можно украсить в патриотическом стиле. Тогда в городке могут установить фигуру Царь-пушки и других достопримечательностей московского Кремля. Второй вариант – сказочный. В этом случае из снега и льда художники создадут персонажей сказок и мультфильмов. Третий вариант – фольклорный. На площади появятся фигуры, выполненные в русской народной стилистике, былинные герои. Концепцию оформления члены оргкомитета должны утвердить до 15 октября.

Принять участие в оформлении снежного городка традиционно приглашают всех горожан. Лучшие эскизы «народных» художников вновь украсят зимнюю площадь. Конкурс будет объявлен в октябре. При создании снежного комплекса будут предусмотрены места для точек общепита и торговых палаток.

Этой зимой для благовещенцев оборудуют пять горок разного размера. На прежнем месте останется каток с пунктом проката ледовых коньков. Валентина Калита поручила учесть в работе успешные находки прошлых лет. В частности, работники создадут больше светящихся фигур, которые станут интересными фотозонами, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#городская власть #праздники

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