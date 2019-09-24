Амурстат показал, как дорожали бензин и дизельное топливо с начала года

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области опубликовал данные о динамике цен на автомобильное топливо с января по август 2019 года. Амур.инфо приводит цифры, показывающие рост цен на популярные марки бензина и дизельного топлива.

Анализ цен на бензин и топливо производился по четырем городам: это Благовещенск, Свободный, Зея и Тында. Цена на литр обычно растет по направлению к северу – в южных и центральных районах Приамурье топливо дешевле, чем в северных.

АИ-92

В январе в областном центре Приамурья литр бензина этой марки продавался за 41,87 рубля. В августе средняя цена литра составила 42,50 рубля.

В Свободном в январе средняя цена была 42 рубля, в августе – 42,75 рубля.

В Зее – в январе 42,35 рубля, в августе 43,35 рубля.

В Тынде – в январе 43 рубля, в августе уже 43,75 рубля.

Кстати, 92-й бензин дорожал заметнее остальных видов топлива. В августе динамика потребительских цен выглядела следующим образом: АИ-92 – 100,30 %; АИ-95 – 100,29 %; АИ-98 – 100,10 %. Динамика «дизеля» оказалась равна 99,87 %.

АИ-95

Как и другие виды топлива, дорожает к северу области. В Благовещенске литр этого вида топлива продавался в январе в среднем по 44,13 рубля, в августе стоил уже 45,01 рубля.

В Свободном с 44,27 рубля в январе топливо подорожало до 45,27 рубля в августе.

В Зее с 44,82 рубля в январе – до 45,82 рубля в августе.

В Тынде с 45,53 рубля в январе – до 46,28 рубля в августе.

АИ-98

Цену дорогого бензина удалось проанализировать лишь в двух городах, Благовещенске и Свободном.

В областном центре литр этого топлива в январе продавался в среднем за 51,58 рубля, в августе подорожав до 51,94 рубля.

В городе президентского внимания 98-й стоил в среднем 46,90 рубля в январе и 47,73 рубля в августе.

Дизельное топливо

В Благовещенске и Свободном с января цена на литр разогналась с 48,39 рубля и 48,99 рубля в январе до 48 рублей в августе. На севере цену словно заморозили: в Зее «дизель» стоил 48,75 рубля в январе, а в августе набрал всего копейку. В Тынде этот вид топлива и вовсе подешевел: с январских 53,32 рубля до 49 рублей в августе.