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24сентября
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сегодня, 17:04 0

В Циолковском высадили новые деревья

В Циолковском высадили новые деревья

В ЗАТО Циолковский прошла акция "Зелёный город". В результате в микрорайоне "Звёздный" появилась аллея из 50 хвойных и лиственных деревьев.

К участию в акции приглашались все желающие. Место посадки новых деревьев выбирали на основании обращений жителей и текущей ситуации с зелёными насаждениями, сообщает пресс-служба ЗАТО Циолковский.

"Большое спасибо всем, кто поддержал нашу инициативу и вышел на акцию. Это важное объединяющее мероприятие, которое делает наш город всё более великолепным! Пусть эта акция войдёт в каждый дом. И пусть это будет доброй традицией – сажать деревья всей семьёй!", – обратился к жителям города глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий. В результате совместных усилий чиновников и горожан в одном из микрорайонов Циолковского появилась новая аллея из 50 саженцев.

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#Циолковский

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