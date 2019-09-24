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Благовещенцы стали победителями дальневосточных футбольных соревнований

Благовещенцы стали победителями дальневосточных футбольных соревнований

В Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточной мини-футбольной лиги – 2019. В соревнованиях участвовали шесть команд, в том числе из Благовещенска. Один из коллективов столицы Амурской области в итоге праздновал победу.

В рамках чемпионата сошлись дальневосточные команды: «Темп», «Океан» (обе – Владивосток), «Тигры», «Рубин» (обе – Хабаровск), «Амур», «Баку» (обе – Благовещенск). Сначала был групповой этап, далее последовали полуфиналы и финал. В рамках полуфиналов сошлись «Баку» и «Амур», а также «Темп» и «Тигры». Победы праздновали «Баку» и «Темп», которые затем и сыграли между собой в финале. И в нем сильнее оказалась команда, представляющая Благовещенск, – матч завершился со счетом 3:1 в ее пользу.

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#Дальний Восток #спорт #футбол

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