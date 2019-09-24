В Благовещенске задержали китаянку, пытавшуюся ввезти 25 килограммов арахиса

В пункте пропуска Благовещенск на пассажирском направлении задержали гражданку КНР, которая пыталась ввезти в Россию 25 килограммов арахиса. Нарушение пресек инспектор амурского управления Россельхознадзора.

Продукция, которую китаянка спрятала в ручной клади, была завезена с нарушением карантинных фитосанитарных правил, без фитосанитарного сертификата удостоверяющего фитосанитарное состояния данной подкарантинной продукции. Изъятый арахис вернули в КНР. С нарушительницей провели профилактическую работу, ей разъяснили обязательные требования законодательства Российской Федерации.

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Любовь Чуприна