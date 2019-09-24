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24сентября
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сегодня, 17:02 5

В Благовещенске задержали китаянку, пытавшуюся ввезти 25 килограммов арахиса

В Благовещенске задержали китаянку, пытавшуюся ввезти 25 килограммов арахиса
Фото: pixabay.com

В пункте пропуска Благовещенск на пассажирском направлении задержали гражданку КНР, которая пыталась ввезти в Россию 25 килограммов арахиса. Нарушение пресек инспектор амурского управления Россельхознадзора.

Продукция, которую китаянка спрятала в ручной клади, была завезена с нарушением карантинных фитосанитарных правил, без фитосанитарного сертификата удостоверяющего фитосанитарное состояния данной подкарантинной продукции. Изъятый арахис вернули в КНР. С нарушительницей провели профилактическую работу, ей разъяснили обязательные требования законодательства Российской Федерации.

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#закон #Китай #происшествия #таможня

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Комментарии
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  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    1 час назад

    а че его ввозить? он такой дорогой?

  • harbinets

    harbinets
    1 час назад

    Хорошо, хоть плечо никому не вывихнула при задержании, не отделалась бы так легко ...

  • harbinets

    harbinets
    1 час назад

    Хорошо, хоть плечо никому не вывихнула при задержании, не отделалась бы так легко ...

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    57 минут назад

    Зацепились! Себе она везла на питание. Любит просто орешки.

  • Victrix

    Victrix
    14 минут назад

    получила на орехи...

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