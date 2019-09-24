В трети муниципальных образований Амурской области стартовал отопительный сезон

В Приамурье в 10 муниципальных образованиях начался отопительный период. На сегодняшний день тепло пришло в дома Тынды, Шимановска, Зеи, Тындинского, Селемджинского, Сковородинского, Зейского, Магдагачинского, Свободненского и Мазановского районов.

Отопление в домах включается с учетом фактических погодных условий в районах области, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже плюс 8 градусов.

«При подготовке объектов ЖКХ к началу работы их в осенне-зимний период 2019-2020 годов отремонтировано 286 котла, заменено: 83 котлов, 26,1 километра тепловых сетей, 18,7 километра сетей водопровода, 0,68 километра сетей водоотведения, Организация поставок топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в области ведется согласно графику поставок», – сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра ЖКХ Сергей Гордеев.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске отопительный сезон начнется с 1 октября.