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24сентября
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Фигуристке из России не дают установить мировой рекорд

Фигуристке из России не дают установить мировой рекорд

Фигуристка Александра Трусова на соревнованиях побила два рекорда Алины Загитовой. В своих прокатах Саша использует четверные прыжки, которые прыгать девушкам-спортсменкам в короткой программе нельзя.

На взрослых стартах Трусова выступала впервые и смогла сразу же побить рекорды Загитовой. До Александры четверные прыжки в женском фигурном катании не делал никто. За произвольную программу на соревнованиях в Братиславе Саша набрала 163,78 балла, а в сумме с короткой получила от арбитров 238,69 балла.

Однако официально рекорды не побиты, так как в пункте регламента ISU о запрете на четверные прыжки в женском одиночном катании. Запрет связан с тем, что четверные прыжки могут навредить здоровью фигуристок.

Но в тоже время есть в правиле оговорка, что в произвольной программе их прыгать можно, а в короткой нет.

Трусова использовала в короткой программе тройной флип с базовой стоимостью 5,30 балла. Достаточно было вместо него исполнить четверной лутц, и базовая оценка выросла бы на 6,20 балла. Тогда бы отставание от мирового рекорда Кихиры в короткой программе было бы уже чуть более двух баллов. А если бы Саша прыгнула четверной и в каскаде, то рекорд японки, возможно, был бы побит. Из-за ограничений Трусова получает меньше шансов на победу в короткой программе на крупнейших стартах, а потому вынуждена каждый раз отыгрываться в произвольной. Из-за таких правил Александре будет тяжело побить мировой рекорд соперницы из Японии.

Другие сложные элементы фигуристкам никто не запрещает. Именно поэтому японка Кихира и смогла превзойти результат Загитовой в короткой программе в прошлом сезоне.

Сама Трусова также не согласна с устаревшими павилами. «Я уже всем сказала, что это нечестно. Но у нас такие правила. Наверное, до этого никто не думал об исполнении таких прыжков в короткой программе… Когда я спросила, мне сказали, что нельзя. Я просто прыгаю то, что никто не прыгает. Я буду отбираться в тот год, когда будет Олимпиада, как и все. И если тогда все будут прыгать четверные, я буду делать пятерные», – говорила Саша после решения конгресса ISU о снижении стоимости четверных прыжков.

Не видит логики в запрете четверных в коротких программах одиночниц и Татьяна Тарасова. По её мнению, если это правило будет отменено, результат Трусовой может составить около 300 баллов, сообщает «Чемпионат».

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