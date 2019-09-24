Первые амурские студенты-целевики получили работу на Амурском ГПЗ

Первые целевые студенты-амурчане приняты на работу в коллектив Амурского газоперерабатывающего завода. Семь молодых специалистов закончили обучение в «Газпром колледж Волгоград» и в Амурском техническом колледже.

На протяжении четырех лет инвестор и заказчик строительства завода компания «Газпром переработка Благовещенск» курировала студентов, помогая им освоить профессию. Образовательная программа, участников которой отбирали среди учащихся 9 классов, стартовала в Приамурье одновременно с началом активного строительства одного из крупнейших в мире предприятий по переработке газа, в 2015 году.

В результате амурские абитуриенты были направлены на обучение по специальности «Переработка нефти и газа» в старейшее профильное учебное заведение страны – «Газпром колледж Волгоград». В соответствии с договорами о целевом обучении компания организовала для подопечных студентов производственную и преддипломную практики на гелиевом заводе «Газпрома» в Оренбурге. Параллельно газовая компания помогла переоборудовать Амурский технический колледж в городе Свободном, который сейчас готовит специалистов по четырем специальностям, востребованным на Амурском ГПЗ.

«В сентябре 2019 года мы приняли на работу первых молодых специалистов. Пять человек – выпускники “Газпром колледж Волгоград”, из которых трое – лаборанты химического анализа, двое – операторы технологических установок. Еще два оператора технологических установок – выпускники Амурского технического колледжа», – рассказала ведущий специалист отдела по подбору персонала ООО «Газпром переработка Благовещенск», куратор программы Наталья Черных.

«Будучи школьницей, получила приглашение пройти профильное обучение в «Газпром колледж Волгоград». Я согласилась, ведь обучение по целевому направлению гарантирует рабочее место. За четыре года учебы у нас была производственная практика на гелиевом заводе в Оренбурге. Мы очень многое переняли у опытных специалистов, изучали инструкции, процесс, сами работали операторами технологических установок. Там же проходила преддипломная практика. После получения диплома нас сразу начали готовить к трудоустройству в компанию «Газпром переработка Благовещенск». Сейчас нахожусь на производственной стажировке в Оренбурге в качестве лаборанта. Это моя дополнительная специализация, которую получила, обучаясь в колледже. О своем выборе я не пожалела. Надеюсь, что стану хорошим специалистом», – рассказала вчерашняя школьница из Тынды Анна Комарицына.

«Думаю, работа на Амурском ГПЗ очень перспективная, здесь выстроена четкая вертикаль карьерной лестницы. Сначала буду работать оператором технологических установок, затем продолжу повышать квалификацию и смогу работать на более высоких должностях. То есть, пройду все профессиональные этапы, узнаю все особенности производства изнутри. Амурский ГПЗ - это стабильная работа и оплата труда, социальные гарантии и возможность профессионального роста. Здесь хорошее отношение к работникам», – уверен студент из Свободного Кирилл Болячевец.

Сейчас молодые специалисты находятся на профильной стажировке на гелиевом заводе в Оренбурге, после чего им предстоит квалификационный экзамен.