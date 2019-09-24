Нелли Уварова не против сыграть в продолжении сериала «Не родись красивой»

Актриса, сыгравшая главную «дурнушку» страны в популярном сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова долгое время не хотела сниматься в продолжение сериала. Об этом она рассказала в программе «Простые вопросы». «Первые лет пять я плотно держала оборону, и я была первой, кто был против продолжения. Потому что мне казалось, что история на тот момент закончена. А просто развозить ее ради количества – это неправильно».

Однако теперь Нелли Уварова уже не так категорична. Сейчас, спустя 15 лет, она считает, что это будет уже другая история. «Это может быть историей родителей и их детей. Это была бы возможность рассказать новую главу. На тот момент новой главы еще не было», – добавляет актриса.

В интервью Нелли также рассказала, считает ли она себя заложником образа Кати Пушкаревой, от какие ролей отказывается и почему знаменитый режиссер Люк Бессон сказал актрисе: «Столько секса – это прекрасно».